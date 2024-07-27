С заботой о многодетных

Общество
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Наталья Денисова
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В области Жетысу сдали в экс­плуатацию арендный дом на 40 квартир, ключи от которых получили семьи, стоявшие в очереди на жилье.

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– Среди новоселов – неполные и многодетные семьи, дети-сироты, пенсио­неры, люди с ограниченными возможностями, работники бюджетной сферы, – уточнили в пресс-службе акима области. – В новом доме по пятнадцать однокомнатных и трехкомнатных квартир и по пять двухкомнатных и четырехкомнатных квартир. Благо­устроена прилегающая территория, во дворе установлены детская и спортивная площадки.

Кстати, пять 4-комнатных квартир были включены в проект строительства жилого дома специально, чтобы заселить в них самые многодетные семьи. А компания-подрядчик за свой счет остек­лила балконы в квартирах. Это такой подарок новоселам.

Люди, многие из которых ждали жилья годами, радости своей по поводу выданных им квадратных метров не скрывают.

– Ребенок у меня инвалид второй группы. Куда нам без жилья? Сегодня мы получили новую двухкомнатную квартиру, и нет предела нашей радос­ти, – говорит жительница Текели Канипа Оспанова.

В этом городе, где проживают 27 тыс. человек, как и во многих других населенных пунктах, жилищный вопрос является одним из основных.

– Количество очередников из года в год, конечно, меняется, – рассказал аким Текели Алмас Адил. – В 2022 году очередь была в 964 человека, в 2023-м – уже в 1 092, в этом году 1 023 очередника. Из них 449 относятся к социально уязвимым слоям населения, 122 – дети-сироты, 150 – многодетные семьи, 302 – работники бюджетной сферы. По городу за счет всех источников финансирования будет введено 10,8 тысячи квадратных метров жилья, 6,8 тысячи из них – за счет бюджета.

Одной из основных проблем города, по словам его градоначальника, являются 15 аварийных домов со 141 квартирой. Вопрос расселения их жильцов решается поэтапно.

– В прошлом году для переселения жителей аварийных домов приобретены 93 квартиры за 620,4 миллиона тенге, – отметил Алмас Адил. – Планируется приобретение и в текущем году. Также для предотвращения чрезвычайных ситуаций внесено предложение по расселению жителей шести жилых домов из горной селеопасной местности в безопасную зону. На эти цели из местного бюджета выделено 90 миллионов тенге.

#жилье #квартиры #новоселье #область Жетысу

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