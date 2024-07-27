Яблоневый сад во дворе школы

Общество
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Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Столичные школьники принимают участие в экоакции «Таза Қазақстан». Ученики школы-центра дополнительного образования № 43 посадили во дворе школы яблони. В небольшом саду теперь растут 50 саженцев.

Фото столичного акимата

Как отмечает директор школы-центра Нуртас Жагабаев, они обучают детей бережно относиться к окружающей среде.

– Для озеленения нашей школы при поддержке управления образования Астаны мы привезли яблони из питомника фруктовых деревьев города Уральска. За плодовыми деревьями совместно ухаживали школьники, учителя и родители. Жители также помогли нам озеленить наш двор. И в этом году яблоневый сад будет уже приносить хорошие плоды, – говорит директор школы-центра.

Во дворе школы есть не только яблоневый сад, но и теплица площадью более 18 га, а также деревья и клумбы. За ними по очереди ухаживают «зеленые» помощники.

– Мы поливаем деревья в яблоневом саду, овощи в теплице, пропалываем сорную траву. Вся зелень на заднем дворе питается через систему капельного орошения. Яблоки уже краснеют, и овощи в теплице поспевают: огурцы, помидоры, сладкий перец, капуста, – рассказала школьница ­Камшат Илиясова.

Юные садоводы сами собирают фрукты и овощи, готовят из них полезные блюда. И нередко их работа становится основой для научных проектов.

«Зеленую» традицию продолжают и в средней школе № 34 им. Б. Сырттанулы. В этом году здесь высадили 200 деревьев. Ученики организовали челлендж «Таза мектеп». К примеру, сейчас сотрудники школы проводят уборку, а волонтеры отряда «Жасыл ел» поливают деревья и убирают мусор во дворе школы.

– Цель данного мероприятия – активизация работы по текущему ремонту и уборке в рамках подготовки к новому учебному году. Эта акция проводится во всех государственных школах. В ней примут участие учителя и ученики, которые внесут свой вклад в озеленение пришкольных территорий, – сказала пресс-секретарь управления образования города Астаны Аяжан Амантаевна.

#столица #акция #школьники #экология #яблони #Таза Қазақстан

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