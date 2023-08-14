Половину участка дороги "Балхаш – Бурылбайтал" введут в эксплуатацию до конца сентября

До конца сентября планируется сдать в эксплуатацию 127 км участка транспортного коридора «Центр – Юг» на территории Карагандинской и Жамбылской областей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

Фото пресс-службы МИИР РК

В Комитете автомобильных дорог МИИР РК рассказали, что общая протяженность реконструкции автомобильной дороги «Балхаш – Бурылбайтал» составляет 288 км. Строительство автодороги «Центр – Юг» ведется в рамках международного проекта «Западная Европа – Западный Китай».

Сообщается, что до конца сентября планируется ввод в эксплуатацию 3-х участков автодороги «Балхаш – Бурылбайтал»: 1864-1905 км, 1905-1955 км и 2069-2150 км, общей протяженностью 127 км.

«На этих участках ведутся работы по благоустройству площадок отдыха и остановок, устройству дорожных знаков и нанесению разметки. Проектом предусмотрена установка санитарно-гигиенических узлов. Кроме того, местный малый бизнес будет обеспечен торговыми площадями», – добавили в ведомстве.

Уточняется, что на сегодняшний день ремонтные работы продолжаются еще на трех участках (1955-2005, 2005-2069 и 2105-2152 км) общей протяженностью 161 км.

В частности, осуществляются земляные работы и устройство слоев дорожной одежды. Проезд по одной полосе планируется обеспечить до конца года. Также на участках завершены работы по устройству водопропускных труб и скотопрогонов, устроен верхний и нижний слой основания, производится ремонт мостов и путепроводов.

На проекте «Балхаш – Бурылбайтал» задействовано 985 человек и около 450 единиц дорожно-строительной техники, отметили в комитете.