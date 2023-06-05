13 млн тенге отдала мошенникам 90-летняя павлодарка

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На городской телефон 90-летней павлодарки позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь попала в ДТП и сбила человека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Мужчина заявил, что сейчас она находится в больнице с различными травмами, а для решения вопроса о непривлечении ее к уголовной ответственности, нужно передать деньги некоему "Руслану".

Спустя некоторое время, на домашний телефон пенсионерки позвонила девушка и взволнованным голосом сообщила, что попала в ДТП и ей срочно нужны 20 млн тенге. Огорошенная подобными звонками, пенсионерка подумала, что это действительно звонила ее дочь, так как голос был схож. Пенсионерка собрала все свои накопления и пенсию – 13 млн тенге.

Вскоре в дверь позвонили, зашел неизвестный мужчина, и, пересчитав деньги, забрал их.

"Проводятся оперативно-розыскные мероприятия на установление личности и места нахождения неизвестных. На поиски ориентирован личный состав Павлодарской области", – сообщил начальник криминальной полиции ДП Павлодарской области Балгабай Капаров.

Он отметил, что с начала года по аналогичной схеме на "удочку" мошенников попались 9 павлодарцев, отдавших злоумышленникам в общей сложности 25 млн тенге. По всем фактам проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК.