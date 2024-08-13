На 12 тыс. увеличили количество грантов в колледжах Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В новом учебном году объем государственного образовательного заказа в колледжах РК увеличится до 145 тыс. мест, что на 12 тыс. больше по сравнению с прошлым годом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

По поручению главы государства, 65% госзаказа направлены на технические специальности, включая машиностроение, транспорт, энергетику, IT, строительство и инженерию. К 2025 году эта цифра вырастет до 70%, а объем госзаказа до 100%.

Сообщается, что продолжается прием абитуриентов в колледжи по заявкам предприятий с обязательством трудоустройства – ежегодно 10 тыс. Эта инициатива позволяет более эффективно готовить кадры, соответствующие современным требованиям рынка труда.

Важным аспектом в подготовке специалистов является сотрудничество с бизнесом. На сегодня 518 предприятий страны активно сотрудничают с 410 колледжами, применяя различные формы взаимодействия, такие как дуальное обучение и шефство, что обеспечивает практическую подготовку и трудоустройство выпускников, отметили в министерстве.