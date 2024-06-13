Подросток после спора с другом утонул в реке Есиль
141
Трагедия произошла 12 июня недалеко от улицы Шевченко, сообщает Kazpravda.kz
17-летний юноша поспорил с друзьями, что переплывет с одного берега реки на другую сторону. Однако он не рассчитал собственные силы, погрузившись на дно реки.
«В 19:02 часов спасатели извлекли тело подростка из воды», - проинформировал и.о. начальника Управления гражданской обороны ДЧС Астаны Ренат Смагулов.
Спасатели напомнили гражданам о соблюдении правил безопасности на водоемах.