17 тонн гуманитарной помощи получил Казахстан от ОАЭ

"На безвозмездной основе переданы медицинские защитные костюмы, маски, перчатки и средства дезинфекции. Общий вес груза составляет 17,7 тонны", - сообщили в пресс-службе Минобороны.



Как подчеркнули в министерстве, гуманитарная помощь является общепринятой международной практикой оказания взаимной поддержки. В условиях сложной эпидемиологической ситуации все государства мира взаимно обращаются за различного вида помощью вне зависимости от социально-экономического потенциала и географической отдаленности.





В Нур-Султан прибыла гуманитарная помощь из Объединенных Арабских Эмиратов. Медицинское имущество передано Министерству обороны Казахстана командованием Вооруженных сил ОАЭ и доставлено военным бортом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны.