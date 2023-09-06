Число утонувших за лето казахстанцев озвучили в МЧС

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент

Официально купальный сезон в стране длится 3 месяца - с 1 июня по 31 августа.

Фото: Kazpravda.kz

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК подвели итоги купального сезона, передает Kazpravda.kz.

"В течение лета спасателями МЧС при патрулировании спасено на воде 136 человек, в том числе 51 ребенок. Задолго до наступления купального сезона и в течение его прохождения с населением проводилась информационно-профилактическая работа по соблюдению правил безопасности на воде. Несмотря на повсеместно проводимую работу, за 3 месяца лета утонуло 177 человек , в том числе 53 несовершеннолетних", - сообщили в ведомстве.

По информации МЧС, в купальный сезон прошлого 2022 года утонуло 184 человека (-4%), в том числе 62 несовершеннолетних (-15%).

"98 % погибших утонуло на необорудованных пляжах. Основными причинами гибели на воде является переоценка собственных сил, купание в нетрезвом состоянии, а также неумение плавать. А основная причина гибели детей на воде - это оставление их без присмотра взрослых", - отметили в пресс-службе.

Всего по стране определено 612 разрешенных мест массового отдыха на воде. 4 285 мест признаны опасными для купания и внесены в перечень запрещенных для купания мест.

Данные о запрещенных и разрешенных местах для купания размещены на картографической платформе "2GIS", добавили в министерстве.

#статистика #гибель #спасатели #МЧС #лето #купальный сезон

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