18-летнего закладчика мефедрона задержали в Таразе

Задержанный дал признательные показания и был водворен в ИВС города.

Фото: polisia.kz

Полицейские Тараза задержали 18-летнего жителя города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

При обыске у подозреваемого изъяли синтетическое наркотическое средство мефедрон, расфасованное в 12 свертков и подготовленное к распространению. Общий вес изъятых наркотика составил более 7 граммов.

Задержанный дал признательные показания и был водворен в ИВС города.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 части 1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан "Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, отметили в полиции.