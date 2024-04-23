18 стройкомпаний наказаны за вынос грязи на улицы Астаны

Столичное управление контроля и качества городской среды совместно со специалистами районных акиматов выявили ряд нарушений среди строительных объектов, сообщает Kazpravda.kz
Строительные объекты проверили на наличие на объекте пункта мойки колес, твердого примыкания к основному дорожному полотну надлежащего состояния строительных ограждений. В итоге замечания выявили на 88 объектах.
В случае неустранения нарушений департамент полиции составляет административные протоколы за несоответствие требованиям норм ограждений и пунктов мойки колес по ст. 505 и 630 КоАП РК, отметили в акимате.
Таким образом, природоохранная полиция Астаны за нарушение правил благоустройства, в том числе за ненадлежащее состояние ограждений, привлекли к административной ответственности 18 строительных компаний, сообщили в столичной администрации.
ТОО «Актас М»
ТОО «Хедлайнер КЗ»
ТОО «МОД Стандарт»
ТОО «Астана Курылыс Монтаж НС»
ТОО «PREMIER PALACE»
ТОО «Sauran Towers»
ТОО «ЖАҒА НС»
ТОО «Royal Town-1»
ТОО «Qazaq Invest Build»
ТОО «Kapital construction»
ТОО «ЭКО Поток»
ТОО «Строй Премиум Класс»
ТОО «Svoy Dom»
ТОО «Абылай Курылыс»
ТОО «Аргон Строй»
YDA Group
ТОО «La Vie»
ТОО «Vivaldi»