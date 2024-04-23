18 стройкомпаний наказаны за вынос грязи на улицы Астаны

Столичное управление контроля и качества городской среды совместно со специалистами районных акиматов выявили ряд нарушений среди строительных объектов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Строительные объекты проверили на наличие на объекте пункта мойки колес, твердого примыкания к основному дорожному полотну надлежащего состояния строительных ограждений. В итоге замечания выявили на 88 объектах.

В случае неустранения нарушений департамент полиции составляет административные протоколы за несоответствие требованиям норм ограждений и пунктов мойки колес по ст. 505 и 630 КоАП РК, отметили в акимате.

Таким образом, природоохранная полиция Астаны за нарушение правил благоустройства, в том числе за ненадлежащее состояние ограждений, привлекли к административной ответственности 18 строительных компаний, сообщили в столичной администрации.

ТОО «Актас М»

ТОО «Хедлайнер КЗ»

ТОО «МОД Стандарт»

ТОО «Астана Курылыс Монтаж НС»

ТОО «PREMIER PALACE»

ТОО «Sauran Towers»

ТОО «ЖАҒА НС»

ТОО «Royal Town-1»

ТОО «Qazaq Invest Build»

ТОО «Kapital construction»

ТОО «ЭКО Поток»

ТОО «Строй Премиум Класс»

ТОО «Svoy Dom»

ТОО «Абылай Курылыс»

ТОО «Аргон Строй»

YDA Group

ТОО «La Vie»

ТОО «Vivaldi»