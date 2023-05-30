18 тыс. человек эвакуировали из-за лесного пожара в Канаде

Лесной пожар, охвативший район Галифакса на востоке Канады, привел к обязательной эвакуации около 18 тыс. человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

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В районе объявлено чрезвычайное положение на семь дней, если оно не будет отменено или продлено. Электроэнергия в пострадавшем районе отключена. Известно, что лесной пожар распространился на жилые строения из-за сильного ветра.

В региональной пожарной службе заявили, что около 100 пожарных боролись с огнем в течение ночи. Информации о пострадавших и погибших пока нет.