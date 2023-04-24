2 женщины выбросились с верхнего этажа высотки в Актобе
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Гибель двух женщин расследуют полицейские в городе Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
24 апреля примерно в 01:48 в центр оперативного управления сообщили, что с верхних этажей жилого комплекса «Актобе ажары» упал человек.
Наряд патрульной полиции на месте происшествия перед входом в дом обнаружил тела двух женщин. Погибшими оказались 31- и 56-летние горожанки.
Начато досудебное расследование части 2 уголовной статьи «Доведение до самоубийства». Причины и мотивы произошедшего выясняются.