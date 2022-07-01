20-летний закладчик наркотиков проведет 10 лет в тюрьме

Более 10 лет тюрьмы получил закладчик наркотиков в городе Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Актобе, признанного виновным в совершении преступления по пунктам 1, 3, 5 части 3 статьи 297 УК РК (незаконное хранение и перевозка в целях сбыта психотропных веществ в особо крупном размере).

У парня изъяли более 19 граммов психотропного вещества.

Однако на судебном заседании он вину не признал. Также отказался от показаний, которые давал в ходе досудебного расследования.

Но вина актюбинца была подтверждена неопровержимыми доказательствами, собранными полицейскими.

«Приговор вступил в законную силу. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет и 6 месяцев. Всего за прошлый год и истекший период текущего года в суд было направлено 15 уголовных дел в отношении закладчиков психотропных веществ, по девяти делам уже вынесены приговоры, где каждый из осужденных получил более 10 лет лишения свободы», – отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Актюбинской области Нурлан Таушанбаев.