20 тысяч долларов исчезли из незапертой квартиры в Астане

Житель города Астаны заявил в полицию на неизвестного, который похитил из его квартиры 20 тысяч долларов США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Сотрудники криминальной полиции УП района Есиль в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили 35-летнего мужчину, который неделю назад приехал в столицу погостить.

Как рассказали в полиции, злоумышленник увидел открытую дверь квартиры, к тому же без хозяев, зашел и украл из шкафа кругленькую сумму.

Приезжий признался в содеянном, вещественные доказательства изъяты.

Проводится досудебное расследование по статье «Кража». Проводится проверка причастности мужчины к ранее совершенным в столице аналогичным преступлениям.