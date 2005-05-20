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Конкурсы
20.05.2005
20 мая 2005 г. 0:00
Конкурсы на 20.05.2005 -
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29 июля 2022 г. 12:41
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
28 июля 2022 г. 0:15
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
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28 июля 2022 г. 0:00
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28 июля 2022 г. 1:45
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28 июля 2022 г. 1:15
Не последняя пандемия
28 июля 2022 г. 11:16
Что делал Нурсултан Назарбаев в Турции, рассказал пресс-секретарь
28 июля 2022 г. 0:45
Мухтар Ауэзов: неизвестное об известном
29 июля 2022 г. 2:15
В суровых степях Центрального Казахстана можно разводить сады
1 августа 2022 г. 1:45
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
2 августа 2022 г. 11:00
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
30 июля 2022 г. 9:00
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 30 июля
29 июля 2022 г. 4:15
В Алматы и Алматинской области установился самый высокий уровень пожарной опасности
28 июля 2022 г. 9:48
Более 900 тыс. га неиспользуемых земель вернули государству с начала года в РК
28 июля 2022 г. 16:36
Погибли 3 человека: момент лобового столкновения двух авто попал на видео в Мангистау
29 июля 2022 г. 5:15
"Космический" Алтайский край
28 июля 2022 г. 19:34
Производство картофеля фри в Казахстане может начать компания-поставщик McDonald’s и KFC
12 июля 2022 г. 11:54
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
18 июля 2022 г. 9:55
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
15 июля 2022 г. 13:52
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
7 июля 2022 г. 12:07
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
13 июля 2022 г. 17:42
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
7 июля 2022 г. 12:07
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
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Казахстанская правда
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