21-летняя девушка утонула в Капшагайском водохранилище

В Алматинской области, купаясь ночью в неустановленном для купания месте, утонула девушка, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

Фото: Kazpravda.kz

Согласно информации, случай произошел на Капшагайском водохранилище. Компания друзей находилась на отдыхе у водоема в неустановленном для купания месте, вблизи зоны отдыха «Пионер».

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения молодые люди решили искупаться. Не рассчитав свои силы, девушка 2022 года рождения заплыла на глубину и утонула.

Данное стало возможным из-за пренебрежения правилами безопасности на водоемах. Пятеро молодых людей, нарушивших правила безопасности, были привлечены к административной ответственности по статье 412 Кодекса Республики Казахстан «Об административной ответственности», – рассказали в департаменте.