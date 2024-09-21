21 сентября отмечается Международный день мира

Международный день мира был учрежден соответствующей резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций еще в 1981 году – тогда его дата была «плавающей», он отмечался ежегодно в третий вторник сентября.

В 2001 году за этой памятной датой закрепился отдельный день в календаре ООН – 21 сентября. Тогда же Генассамблея постановила, что главный посыл этой даты – отказ от насилия и прекращение боевых действий.

Между тем каждый год Международный день мира имеет особую тематику. В 2024-м она обозначена как «Поощрение культуры мира». Выбор такой темы обусловлен в первую очередь тем, что в этом году исполняется 25 лет со дня принятия Генеральной Ассамблеей ООН Декларации и Программы действий в области культуры мира.

Вместе с тем такая формулировка темы – это простой и четкий ответ на вопрос о том, чего не хватает современному миру, раздираемому конфликтами и противоречиями.

Как подчеркивается в упомянутой декларации, мир – это не просто отсутствие конфликтов, а позитивный, динамичный и основанный на широком участии процесс, в котором поощряется диалог и урегулируются конфликты в духе взаимопонимания и сотрудничества.

Культура мира, как подчеркивается в документе, является сочетанием ценностных установок, мировоззренческих взглядов, традиций, типов поведения и образов жизни, основанных на таких принципах, как уважение человеческой жизни, прав человека и основных свобод; борьба с насилием через образование, диалог и сотрудничество; приверженность мирному урегулированию конфликтов; приверженность ценностям свободы, справедливости, демократии, терпимости, солидарности, сотрудничест­ва, плюрализма, культурного разно­образия, диалога и взаимопонимания в обществе и между странами.

Казахстан с момента обретения независимости придерживается перечисленных ценностей и подходов, продвигает их как внутри страны, так и на международной арене, внося существенный вклад в укрепление культуры мира на глобальном уровне.

В недавнем Послании народу Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул: «Казахстан убедительно демонстрирует приверженность широкому многостороннему сотрудничеству в строгом соответствии с Уставом ООН. Наша страна играет активную роль в решении вопросов международной безопасности и стабильности. Мы поддерживаем усилия ООН и других международных организаций по борьбе с терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией, изменением климата и другими угрозами, поддерживаем миротворческую деятельность ООН, разоруженческие инициативы, выступаем за урегулирование вооруженных конфликтов дипломатическими средствами».

Концепция «Справедливого Казахстана» также включает в себя то, что в Декларации ГА ООН названо «культурой мира». На новом этапе развития наша страна делает особый упор на расширение гражданского участия, развитие общественного диалога, демократизацию, укрепление системы защиты прав человека.

Кроме того, в республике, отличающейся большим этническим и конфессиональным разнообразием, выстроена уникальная и за три десятка лет доказавшая свою эффективность модель мира и согласия в обществе, которая базируется на принципах равенства всех перед законом и отсутствия дискриминации по какому бы то ни было признаку, на уважении, открытости и толерантности к различным культурам и традициям.

Этот подход Казахстан «масштабировал» и на международный уровень, инициировав проведение в Астане уникальных форумов – съездов лидеров мировых и традиционных религий. Эти проводимые уже 20 лет мероприятия являются важной частью политики нашей страны, нацеленной на формирование той самой культуры мира – через укреп­ление межцивилизационного диалога и сотрудничества. В нынешний сложный период историческое значение съездов еще более возрастает.

«Сегодня как никогда важно реализовать миротворческий потенциал религий, сплотить усилия духовных авторитетов для достижения долгосрочной стабильности. В основе всех вероисповеданий лежат гуманистические идеалы, признание высшей ценности человеческой жизни, стремление к миру и созиданию. Необходимо, чтобы эти основопола­гающие принципы находили свое воплощение не только в духовной сфере, но и в социально-экономическом развитии государств и международной политике», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, выступая на VII Съезде лидеров мировых и традицион­ных религий в 2022 году.

Стоит добавить, что съезды религиоз­ных лидеров проводятся с участием лидеров светских – к диалогу о мире и стабильности как ключевых условиях для развития и процветания человечества присоединяются главы государств и правительств, руководители крупных международных организаций, в том числе ООН. Таким образом идеи и месседжи, генерируемые на съездах, проникают также в национальные политики, в международные отношения.

В 2024 году также отмечается 40 лет Декларации Генеральной Ассамблеи ООН о праве народов на мир (принята в 1984 году). В ней, в частности, закреплен тезис о том, что жизнь без войны служит основной международной предпосылкой для материального благополучия, развития и прогресса стран, а также полного осуществления прав и основных свобод человека.

Этот подход Республика Казахстан также разделяет и продвигает вот уже более 30 лет, своим примером демонст­рируя, что отказ от «политики силы» в пользу диалога и сотрудничества приносит исключительные дивиденды. Последовательно проводя все эти годы прагматичную и миролюбивую многовекторную внешнюю политику, наша страна сумела завоевать авторитет как ответственный член мирового сообщества и доверие как устойчивый и предсказуемый экономический партнер.

Как государство, выстроившее со всеми внешними партнерами конструктивные и дружественные отношения, Казахстан нередко выступает в качестве посредника или предоставляя площадку для урегулирования конфликтов и разногласий других стран.

Вместе с тем Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с Сингапурской лекцией в мае этого года, выразил уверенность, что никакие «добрые услуги» по мирному урегулированию споров не могут заменить эффективно функционирующую систему многостороннего сотрудничества.

«Мы должны предотвращать войны, а не пытаться их прекратить. Несколько десятилетий назад мы встретили эпоху после Холодной войны с надеждой и оптимизмом, представляя себе процветающее будущее. Однако сегодня это видение омрачено надвигающимися угрозами и всепроникающим чувством обреченности. Следует обновить многосторонние институты, чтобы восстановить их авторитет и вдохнуть новую жизнь в мультилатерализм, начиная с давно назревшей реформы ООН. Мы не добьемся успеха в решении этих задач без всеобъемлющей реформы Совета Безопасности. ...Я твердо убежден, что голоса средних держав и всех развивающихся стран в Совете должны быть усилены и четко услышаны», – подчерк­нул Глава нашего государства.

В новом докладе Institute for Economics & Peace «Глобальный индекс мира-2024» исследователи указывают, что средний уровень миролюбия в странах ухудшился на 0,56% – и снижение наблюдается уже пятый год подряд. Около 100 стран, по крайней мере, частично вовлечены в какую-либо форму внешнего конфликта за последние пять лет (в 2008 году таких стран было 59).

Количество активных конфликтов сегодня выше, чем когда-либо с момента окончания Второй мировой войны, а число погибших в боевых действиях в 2022 году достигло 30-летнего максимума. Более 95 млн человек в настоящее время являются беженцами или внут­ренне перемещенными лицами из-за насильственных конфликтов, в 16 странах более 5% населения было насильственно перемещено.

Эти данные только подтверждают острую необходимость обновления и повышения эффективности многосторонних институтов, призванных нести человечеству мир и безопасность.