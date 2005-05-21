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Конкурсы
21.05.2005
21 мая 2005 г. 0:00
Конкурсы на 21.05.2005 -
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29 июля 2022 г. 12:41
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
2 августа 2022 г. 13:43
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
29 июля 2022 г. 2:15
В суровых степях Центрального Казахстана можно разводить сады
1 августа 2022 г. 1:45
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
2 августа 2022 г. 11:00
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
30 июля 2022 г. 9:00
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 30 июля
29 июля 2022 г. 4:15
В Алматы и Алматинской области установился самый высокий уровень пожарной опасности
29 июля 2022 г. 5:15
"Космический" Алтайский край
29 июля 2022 г. 2:45
Крупный проект по усилению школьного образования в селах Казахстана стартует этой осенью
29 июля 2022 г. 4:45
Возможность изучать казахский язык на основе национальных эпосов дает новая книга
29 июля 2022 г. 22:23
Несовершеннолетнюю девушку изнасиловали и убили в Жетысуской области
29 июля 2022 г. 16:17
Утверждены ставки по депозитам в тенге на сентябрь
31 июля 2022 г. 11:29
Я тебя породил, я тебя и убью
31 июля 2022 г. 9:16
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 июля
29 июля 2022 г. 2:30
«Поплавок» субсидий: с ориентиром на базовую ставку
29 июля 2022 г. 2:00
Массовый возврат государству неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения продолжается в Казахстане
29 июля 2022 г. 3:30
Не пора ли создавать международное "информационное МАГАТЭ"?
29 июля 2022 г. 4:00
Суицид стал уже чем-то большим, чем личное решение человека
2 августа 2022 г. 0:00
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
29 июля 2022 г. 3:45
Небо по-прежнему остается главной достопримечательностью столицы Великой степи
12 июля 2022 г. 11:54
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
18 июля 2022 г. 9:55
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
15 июля 2022 г. 13:52
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
7 июля 2022 г. 12:07
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
13 июля 2022 г. 17:42
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
7 июля 2022 г. 12:07
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
13 июля 2022 г. 18:19
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
15 июля 2022 г. 2:54
Закон Республики Казахстан
20 июля 2022 г. 15:50
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
19 июля 2022 г. 14:35
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
19 июля 2022 г. 18:25
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
12 июля 2022 г. 0:00
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Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
16 июля 2022 г. 16:45
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
14 июля 2022 г. 11:14
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
20 июля 2022 г. 11:58
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
26 июля 2022 г. 20:52
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
28 июля 2022 г. 10:26
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
26 июля 2022 г. 17:01
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
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Казахстанская правда
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