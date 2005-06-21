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22.06.2005
Конкурсы
21 июня 2005 г. 23:00
114
Конкурсы на 22.06.2005 -
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00:33
Городок достроят со второй попытки
02:00
Когда ЭЦП «гуляет» по рукам
00:00
Семилетний Дмитрий Кремпин завоевал «серебро» на Oceanman в Дубае
01:00
Качаться можно и в сарае?
02:30
К паводкам готовимся заранее
01:30
Сорвали сроки сдачи
03:00
В столице чествовали народных любимцев
00:00
Высокая честь – готовить кадры системы национальной безопасности
03:30
Был верен своему слову
00:30
Знакомые с детства мелодии
00:30
Несушки – немецкие, лизинг – казахстанский
00:00
Что значит оставаться человеком?
00:00
Ели съедят олени
01:30
Где родился, там и пригодился
01:00
Благодарность за спасение ребенка
00:00
Чтобы разгрузить дорожный трафик
02:05
Закон Республики Казахстан
02:00
Пожар на стадионе: обошлось без жертв
02:30
Качество подготовки кадров – главная задача
02:16
Закон Республики Казахстан
11 января 2025 г. 3:21
Закон Республики Казахстан
15 января 2025 г. 3:00
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
14 января 2025 г. 14:36
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
11 января 2025 г. 3:24
Закон Республики Казахстан
15 января 2025 г. 13:25
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
11 января 2025 г. 5:30
Глава МЧС открыл спасательную станцию на реке Жайык
15 января 2025 г. 0:00
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
11 января 2025 г. 19:00
Джуд Лоу сыграет Путина в начале его политической карьеры
11 января 2025 г. 1:30
Чтобы не потерять себя
11 января 2025 г. 0:00
Триумф на родине Болливуда
11 января 2025 г. 3:30
Разработка старшеклассника поможет диагностировать кожные заболевания
14 января 2025 г. 10:36
Пенсионеров избивали в частном пансионате Павлодара
11 января 2025 г. 12:00
Суд Нью-Йорка приговорил Трампа по делу Сторми Дэниэлс
11 января 2025 г. 16:18
Очередной сезон обучения в Школе аналитики стартовал в Сенате
12 января 2025 г. 10:00
Умная система будет вычислять «зайцев» в столичных автобусах
11 января 2025 г. 11:30
Минсельхоз опроверг слухи о манипуляциях с данными об урожае зерновых
11 января 2025 г. 3:19
Закон Республики Казахстан
11 января 2025 г. 0:30
Анастасия Городко – двукратная чемпионка мира среди юниоров
11 января 2025 г. 2:31
В Костанае половина проектов по программе «Бюджет народного участия» в 2024-м не реализована
11 января 2025 г. 3:00
«Сигнальные» штрафы
1 января 2025 г. 0:02
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
26 декабря 2024 г. 16:44
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
22 декабря 2024 г. 14:00
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
27 декабря 2024 г. 6:00
Год единства и созидания
20 декабря 2024 г. 0:00
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
26 декабря 2024 г. 9:39
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
23 декабря 2024 г. 10:22
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
25 декабря 2024 г. 12:00
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
24 декабря 2024 г. 3:00
В Атырау выявили частную школу без лицензии
5 января 2025 г. 0:20
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24 декабря 2024 г. 17:42
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20 декабря 2024 г. 1:30
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31 декабря 2024 г. 4:00
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
30 декабря 2024 г. 11:15
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
3 января 2025 г. 19:54
МВД обратилось к казахстанским водителям
9 января 2025 г. 15:19
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9 января 2025 г. 18:31
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Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
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