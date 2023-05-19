23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки

23-летняя девушка спрыгнула с балкона многоэтажки в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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В Департаменте полиции города Алматы подтвердили этот факт.

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по уголовной статье «Доведение до самоубийства». Предварительно жизнь самоубийством покончила гражданка В. 2000 года рождения», – рассказали в пресс-службе ДП.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Другие обстоятельства устанавливаются.