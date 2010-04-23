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23.04.2010
Конкурсы
23 апреля 2010 г. 0:00
59
Конкурсы на 23.04.2010 -
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10:03
Объявлена дата нового послания Токаева народу Казахстана
13:08
В системных поборах с бизнесменов заподозрили чиновницу от здравоохранения в Жетысу
08:33
Глава МЧС обратился к школьникам
11:03
Руку 3-летнего ребенка затянуло в мясорубку в Шымкенте: мальчик – в реанимации
09:09
TikTok хотят заблокировать в Кыргызстане
13:53
Почему Максим Галкин не приедет в Казахстан
09:24
На 7 лет посадили работницу ломбарда за опустошенную на 26 млн тенге кассу в Туркестане
09:45
Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с Днем независимости Кыргызстана
11:54
Смаилов принимает участие в расширенном собрании фракции партии AMANAT
11:39
Роналду установил новый мировой рекорд по голам
10:38
Завершены расследования в отношении более 800 организаторов незаконного игорного бизнеса – АФМ
08:12
99 новых объектов первичной медсанпомощи заработают в этом году в Казахстане
15:55
Заявку на отказ от получения кредитов можно подать онлайн в Казахстане
12:26
Новый механизм туристского кешбэка предложили в Казахстане
11:25
Опубликованы имена обладателей международной стипендии "Болашак"
13:59
В смертельный нокаут отправил знакомого житель Шымкента
12:48
Должен ли наследник оплатить долг по налогу на авто
13:38
Резервуары для сбора дождевой и талой вод могут построить в Казахстане
09:55
Токаев поздравил верховного правителя Малайзии
11:49
Аким Астаны Касымбек встретился с дольщиками
26 августа 2023 г. 9:00
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
25 августа 2023 г. 2:30
Как выучить язык и обрести друзей
26 августа 2023 г. 13:30
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
30 августа 2023 г. 1:00
Муза Каюма Мухамедханова
26 августа 2023 г. 12:43
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
25 августа 2023 г. 2:00
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
24 августа 2023 г. 8:33
Опубликован список пассажиров разбившегося в России самолета Еmbraer
25 августа 2023 г. 22:56
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
25 августа 2023 г. 21:58
Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
28 августа 2023 г. 10:03
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
26 августа 2023 г. 18:00
Новое землетрясение произошло в турецком Кахраманмараше
26 августа 2023 г. 10:05
Токаев поручил правительству урегулировать ситуацию на границе с Кыргызстаном
26 августа 2023 г. 8:05
Казахстан стал третьим в чемпионате мира по дзюдо
26 августа 2023 г. 11:00
Владелец магазина в Туркестане оформил кредит на 1,5 млн тенге на работника
25 августа 2023 г. 23:29
33 млн тенге ущерба нанес государству лаборант школы в Жетысуской области
26 августа 2023 г. 14:22
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили выставку-ярмарку товаров Таджикистана
26 августа 2023 г. 18:44
Призыв военнообязанных на воинские сборы стартует в Казахстане
26 августа 2023 г. 9:57
Евросоюз ужесточил контроль за крупными интернет-платформами
26 августа 2023 г. 11:14
Акима Павлодара освободят от должности
26 августа 2023 г. 14:18
Около 5 тонн запрещенных к культивированию растений изъяли в Алматинской области
1 августа 2023 г. 18:56
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
8 августа 2023 г. 1:00
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
8 августа 2023 г. 2:00
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
4 августа 2023 г. 12:13
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
22 августа 2023 г. 16:43
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
2 августа 2023 г. 16:59
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
17 августа 2023 г. 8:41
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
9 августа 2023 г. 12:47
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
4 августа 2023 г. 17:53
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
4 августа 2023 г. 16:39
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
10 августа 2023 г. 20:42
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
3 августа 2023 г. 15:39
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
18 августа 2023 г. 0:00
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
4 августа 2023 г. 17:46
Антикор ищет волонтеров
1 августа 2023 г. 1:00
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
4 августа 2023 г. 18:47
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
4 августа 2023 г. 15:56
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
3 августа 2023 г. 1:00
Пожар в алматинском ЖК «Аккент» обнажил проблемы пожарной безопасности в многоэтажных домах
2 августа 2023 г. 3:00
Сегодняшние новостройки таят в себе немало сюрпризов
1 августа 2023 г. 0:00
Новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Шымкенте начали действовать с 1 июля
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