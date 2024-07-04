25 документов подписали по итогам заседания Совета глав государств – членов ШОС

В ходе заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества было подписано 25 документов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: пресс-служба президента РК

1. Астанинская декларация Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества;

2. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Инициативы Шанхайской организации сотрудничества «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие»;

3. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о проекте Стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества до 2035 года;

4. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о Предложениях Совета министров иностранных дел государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о совершенствовании деятельности Шанхайской организации сотрудничества;

5. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о завершении процедуры приема Республики Беларусь в члены Шанхайской организации сотрудничества и предоставлении ей статуса государства – члена Шанхайской организации сотрудничества;

6. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о долевых взносах государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в связи с предоставлением Республике Беларусь статуса государства – члена Шанхайской организации сотрудничества;

7. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Программы сотрудничества государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы;

8. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Антинаркотической стратегии Шанхайской организации сотрудничества на 2024-2029 годы и Программы действий по ее выполнению;

9. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Стратегии развития энергетического сотрудничества государств – членов Шанхайской организации сотрудничества до 2030 года;

10. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии экономического развития Шанхайской организации сотрудничества на период до 2030 года;

11. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об Ассоциации инвесторов государств – членов Шанхайской организации сотрудничества;

12. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Программы по развитию сотрудничества государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в области охраняемых территорий (особо охраняемых природных территорий, охраняемых природных территорий) и экологического туризма;

13. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об объявлении города Циндао Китайской Народной Республики туристической и культурной столицей Шанхайской организации сотрудничества в 2024-2025 годах;

14. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Дорожной карты по укреплению взаимодействия между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества и партнерами Шанхайской организации сотрудничества по диалогу;

15. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о механизмах финансового сопровождения проектной деятельности Шанхайской организации сотрудничества;

16. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Центральноазиатским региональным информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

17. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о Плане взаимодействия государств – членов Шанхайской организации сотрудничества по вопросам обеспечения международной информационной безопасности;

18. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о Генеральном секретаре Шанхайской организации сотрудничества;

19. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о Директоре Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества;

20. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о Докладе Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Шанхайской организации сотрудничества за прошедший год;

21. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о Докладе Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества в 2023 году;

22. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о принципах добрососедства, доверия и партнерства;

23. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об обеспечении безопасности питьевой воды и санитарии;

24. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества об эффективном управлении отходами;

25. Соглашение между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.