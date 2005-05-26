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Конкурсы
26.05.2005
26 мая 2005 г. 0:00
Конкурсы на 26.05.2005 -
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"Группа мужчин избила сотрудников кафе в Талдыкоргане": полиция прокомментировала видео
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Неизвестная жидкость убила шестого человека в Павлодарской области
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Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 мая
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Пациентка ужаснулась состоянию коек в больнице в Акмолинской области – видео
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Арыстанбек Мухамедиулы взят под стражу
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ВОЗ оставила под наблюдением только "омикрон" и "дельту"
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Казахстан стремится вписаться в общемировую политическую систему – эксперт
12:28
Плывшего на бревне мужчину вытащили из Иртыша полицейские Семея
13:50
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16:23
В какие страны открывает авиарейсы Казахстан
18:04
Референдум-2022: знать права и обязанности
17:42
Конституционная реформа станет судьбоносным шагом для Казахстана
17:50
Референдум-2022: по пути системного обновления
18:05
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17:53
Внесение поправок в Конституцию поддерживают 75,9% казахстанцев
19:06
Мужчину, пытавшегося изнасиловать знакомую, осудили в Алматы
20:08
УЕФА оштрафовал Казахстанскую федерацию футбола
21:48
От отравления неизвестной жидкостью умер седьмой пострадавший в Павлодарской области
23 мая 2022 г. 0:00
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
23 мая 2022 г. 13:38
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
25 мая 2022 г. 15:29
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
23 мая 2022 г. 1:45
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
23 мая 2022 г. 13:48
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
25 мая 2022 г. 1:15
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
23 мая 2022 г. 0:45
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
23 мая 2022 г. 1:15
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
25 мая 2022 г. 9:18
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
25 мая 2022 г. 15:02
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
23 мая 2022 г. 0:30
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
26 мая 2022 г. 0:15
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
26 мая 2022 г. 0:45
ОСМС: мифы и реальность
23 мая 2022 г. 22:19
Новое постановление о повторной ревакцинации против КВИ вышло в Казахстане
24 мая 2022 г. 14:36
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
22 мая 2022 г. 20:20
Один из разработчиков первой Конституции Казахстана высказался о новых поправках
23 мая 2022 г. 9:40
Один из ведущих театров Казахстана объявил о ребрендинге
23 мая 2022 г. 0:47
Закон Республики Казахстан
26 мая 2022 г. 9:18
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
23 мая 2022 г. 1:00
Алматинский апорт теперь будет расти в Азербайджане
6 мая 2022 г. 11:00
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
11 мая 2022 г. 0:15
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
30 апреля 2022 г. 14:28
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
12 мая 2022 г. 12:45
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
3 мая 2022 г. 13:33
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
11 мая 2022 г. 10:25
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
29 апреля 2022 г. 20:31
Какой будет погода в мае для казахстанцев
13 мая 2022 г. 2:59
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
12 мая 2022 г. 8:28
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
3 мая 2022 г. 1:00
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
3 мая 2022 г. 19:40
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
4 мая 2022 г. 1:00
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
6 мая 2022 г. 18:31
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
13 мая 2022 г. 10:21
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
17 мая 2022 г. 16:40
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
13 мая 2022 г. 2:32
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
16 мая 2022 г. 10:17
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
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Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
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Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
19 мая 2022 г. 20:48
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
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Казахстанская правда
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