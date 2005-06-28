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Конкурсы
28.06.2005
28 июня 2005 г. 0:00
Конкурсы на 28.06.2005 -
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В Семее назревает скандал вокруг здания офтальмологического центра
00:00
Указ Президента Республики Казахстан
00:00
«Я из рода акынов…» Так о себе писал поэт и писатель Сырбай Мауленов
01:30
«Плакал» позапрошлогодний ремонт
01:00
Забастовку работников станций скорой помощи в Мангистау признали незаконной
01:15
Жители Актау выступают против сноса спортивного комплекса
00:00
Закон Республики Казахстан
00:15
Костанайские школьники учатся в акиматах, домах культуры, детских садах и даже... в кафе!
00:00
В интересах народа
02:15
О реформах Президента говорят зарубежные эксперты
00:00
Быстро движимая недвижимость
00:00
Новая политическая модель – условие для экономического развития
00:00
С санкции суда
00:00
Беларусь – Казахстан: 30 лет по пути стабильности и прогресса
00:00
От профессионализма до человечности
00:00
Обед стал дороже
00:00
Астана как символ перемен
00:00
Шаг к демократии
00:00
«Ястребы» в гостях у «барсов»
00:00
Президент РК: ШОС – самая успешная международная организация в современном мире
13 сентября 2022 г. 8:20
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
15 сентября 2022 г. 12:36
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
12 сентября 2022 г. 13:25
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
12 сентября 2022 г. 9:38
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
13 сентября 2022 г. 0:05
Реформатор с большой буквы
14 сентября 2022 г. 8:41
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
12 сентября 2022 г. 13:01
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
12 сентября 2022 г. 16:07
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
12 сентября 2022 г. 12:26
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
12 сентября 2022 г. 11:48
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
13 сентября 2022 г. 15:18
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
12 сентября 2022 г. 16:45
Уникальность визита Председателя КНР отметил МИД РК
12 сентября 2022 г. 11:05
Участников ОПГ задержали в Нур-Султане
13 сентября 2022 г. 0:30
Тору перевели на казахский язык
13 сентября 2022 г. 10:38
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
12 сентября 2022 г. 14:00
Иностранный "хакер" обманула десятки казахстанцев
12 сентября 2022 г. 11:21
Душевнобольной мужчина заколол знакомого в Жетысуской области
12 сентября 2022 г. 12:41
Бесплатно обучаться на курсах сможет каждый трудоспособный казахстанец
12 сентября 2022 г. 14:17
Новые программы агрострахования стартовали в Казахстане
12 сентября 2022 г. 12:21
10 лет ждали обещанных квартир от "банкирши" жители Алматы
23 августа 2022 г. 12:25
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
27 августа 2022 г. 12:43
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
24 августа 2022 г. 8:47
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
27 августа 2022 г. 12:22
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
26 августа 2022 г. 1:15
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
5 сентября 2022 г. 18:18
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
24 августа 2022 г. 0:45
Тонкая красная нить инфоцыганства
2 сентября 2022 г. 2:15
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
23 августа 2022 г. 1:00
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
24 августа 2022 г. 16:32
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
27 августа 2022 г. 17:17
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
30 августа 2022 г. 2:00
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
27 августа 2022 г. 0:00
Плохие дороги: причин не счесть
22 августа 2022 г. 13:44
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
20 августа 2022 г. 9:05
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа
31 августа 2022 г. 9:08
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
1 сентября 2022 г. 12:01
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
25 августа 2022 г. 14:53
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
1 сентября 2022 г. 11:01
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
2 сентября 2022 г. 9:55
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
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