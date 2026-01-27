30 человек погибли в США от сильных морозов

Происшествия,США,Погода
145
Айман Аманжолова
корреспондент

Ранее сообщалось о семи погибших, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

«По меньшей мере 30 человек погибли в штатах, пострадав от сильных морозов», — говорится в публикации агентства Associated Press (AP).

Уточняется, что в число погибших входят два человека, которых сбили снегоуборочные машины, подростки, которые катались на санках, и женщина, обнаруженная под снегом.

Телеканал ABC News со ссылкой на данные Национальной метеорологической службы в тот же день сообщил, что местами высота образовавшегося на востоке США снежного покрова составляет 40 см. Непогода, как подчеркивалось, привела на тот момент к отмене свыше 12 тыс. авиарейсов.

Днем ранее телеканал CNN сообщил, что на фоне аномальных морозов в США погибли по меньшей мере 7 человек. В тот же день стало известно, что 14 штатов США и округ Колумбия ввели режим чрезвычайного положения из-за надвигающихся экстремальных холодов и сильных снегопадов.

Ранее более 1 млн домов остались без электричества в США из-за зимнего шторма. 

#жертвы #США #мороз #снегопад

