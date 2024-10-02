Ближе к звездам: 33 года исполнилось со дня первого полета казахстанского космонавта

Общество
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Дана Аменова
корреспондент

2 октября 1991 года Казахстан сделал исторический шаг в космос. Космонавт Токтар Аубакиров стартовал на космическом корабле «Союз ТМ-13» с Байконура вместе с командой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минцифры 

Фото: rus.team

В составе экипажа Токтар Аубакиров провел неделю на орбитальной станции «Мир» и возвратился 10 октября. За это время он осуществил проведение пяти научных экспериментов.

Во время полета проводились съемки песчаных бурь Аральского моря и медико-биологические исследования. Специализированные продукты питания и космическая биотехнология подверглись внимательному наблюдению.

Было исследовано поведение металлических расплавов в условиях микрогравитации. Все собранные образцы вернулись на Землю, где были тщательно изучены учеными.

Полет Токтара Аубакирова стал ключевым моментом для развития казахстанской космической науки и технологий. Как первый космонавт казахской национальности, его достижения знаменуют начало новой эры в исследованиях Земли из космоса и разработки космических технологий в Казахстане.

Напомним, Аубакиров Токтар Онгарбаевич, доктор технических наук, профессор, 72-й космонавт СССР, заслуженный лётчик-испытатель СССР, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, генерал-майор ВВС Казахстана, герой Советского Союза, народный герой Казахстана. 

#Минцифры #полет #космонавт #Токтар Аубакиров

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