390 тысяч долларов за "решение вопроса": подозреваемого в подстрекательстве к даче взятки задержали в Алматы

Житель города Алматы подозревают в подстрекательстве бизнесмена к даче взятки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по противодействию коррупции.

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«Житель Алматы представился сотрудником правоохранительного органа и предоставил ложную информацию о том, что в отношении субъекта предпринимательства якобы проводится проверка.

Подозреваемый предложил свои посреднические услуги. За решение вопроса он потребовал 390 тысяч долларов США.

Бизнесмен, не поддавшись на мошеннические действия, обратился с заявлением в Антикоррупционную службу. И подстрекателя задержали при передаче денег», – рассказали в Антикоре.

При обыске по месту проживания подозреваемого обнаружено более 470 тысяч долларов США. Их происхождение устанавливается, проверяется причастность задержанного к другим преступлениям.

Суд санкционировал меру пресечения «содержание под стражей». Расследование продолжается.