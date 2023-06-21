6 человек погибли в ДТП в Карагандинской области
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В Карагандинской области при столкновении автомобилей погибли 6 человек, двое детей попали в больницу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
20 июня около 18:15 на республиканской автодороге Алматы – Екатеринбург, не доезжая 20 км до Караганды, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин Toyota Camry и Nissan.
«В результате ДТП 6 человек, в том числе 2 водителя, скончались на месте происшествия. Двое детей с различными травмами доставлены в медицинское учреждение», – сообщил первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Курмангали Исмагулов.
Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.