60-летняя жительница Петропавловска впервые получила казахстанские документы
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В СКО полицейские документировали женщину, ходившую с паспортом, выданным 39 лет назад, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
Женщина обратилась к сотрудникам миграционной службы департамента полиции Северо-Казахстанской области. Полицейские провели процедуру установления принадлежности к гражданству Республики Казахстан.
На сегодняшний день горожанка стала обладательницей удостоверения личности и может свободно пользоваться всеми правами граждан РК.
Всего за прошедший год в СКО полицейские определили принадлежность к гражданству РК и документировали 37 граждан.