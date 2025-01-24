60-летняя жительница Петропавловска впервые получила казахстанские документы

В СКО полицейские документировали женщину, ходившую с паспортом, выданным 39 лет назад, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

Женщина обратилась к сотрудникам миграционной службы департамента полиции Северо-Казахстанской области. Полицейские провели процедуру установления принадлежности к гражданству Республики Казахстан.

На сегодняшний день горожанка стала обладательницей удостоверения личности и может свободно пользоваться всеми правами граждан РК.

Всего за прошедший год в СКО полицейские определили принадлежность к гражданству РК и документировали 37 граждан.