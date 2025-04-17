Депутат Сената Ольга Булавкина требует принять меры по переработке пластика и его вторичного использования. Соответствующий депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании Сената, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По ее данным, ежегодно в стране образуется около 90 тыс. тонн ПЭТ-пластика (полиэтилентерефталат), причём такие города, как Алматы и Астана, генерируют лишь 7,2 тыс. и 5 тыс. тонн соответственно, что недостаточно для рентабельной переработки.

Отсутствие инфраструктуры для раздельного сбора и низкая экологическая культура населения приводят к тому, что только 10 % пластиковых отходов сортируются и перерабатываются, остальное попадает на свалки, где при сжигании выделяется метан и другие вредные газы.

«Высокая стоимость внедрения современных технологий, а также дефицит инвестиций в переработку замедляют развитие данной отрасли и приводят к росту свалок, куда попадает почти 90% пластика. Отдельный вопрос касается государственных стандартов и общих технических условий на посуду и изделия хозяйственного назначения из пластмасс, разработанных и утвержденных в Казахстане еще в 2008 году, в которые за 17 лет не вносились изменения и дополнения. Нужно отметить, что при производстве различных видов пластика могут использоваться до 4 тысяч химических веществ, из которых около 600 являются опасными. При этом, только за последние несколько лет отмечается новый экологический вызов - распространение микропластика, при рассыпании которого мелкие фрагменты попадают в организм человека через пищу и воду, а различные вредные вещества, такие как кадмий, свинец, формальдегиды и фенол, накапливаясь в организме, могут вызывать заболевания, вплоть до онкологических», - бьет тревогу сенатор.

Она привела пример Франции, где еще в 2021 году вступил в силу запрет на производство и продажу пластмассовых стаканчиков, крышек, одноразовых контейнеров, трубочек, стержней для воздушных шаров и другое.

«Это ограничение стало шагом на пути к полному отказу от одноразовых изделий из пластика, которого планируют достичь к 2040 году. При этом, переработкой отходов в стране занимаются 300 специализированных предприятий, которые производят 2,3 млн тонн вторичного сырья ежегодно. Общий уровень переработки составляет 42%», - констатировала Булавкина.

В этой связи она требует разработать программу, включающую государственные меры поддержки по снижению налогов для переработчиков, выделения субсидий и «зеленых» грантов, расширению ответственности производителей (РОП) за привлечение бизнеса и «зеленые» инвестиции.

Также Ольга Булавкина считает необходимым рассмотреть вопрос развития циркулярной экономики, где пластик становится ресурсом, а не мусором, что в свою очередь позволит минимизировать отходы, интегрировать переработку в систему ЖКХ, обозначить стимулы для населения через депозитную систему возврата денег за сдачу пластика, создать новые рабочие места.

Кроме того, важно, считает сенатор, использовать тиражирование успешных проектов, студенческих стартапов на примере ECO Network и ВКТУ им Серикбаева, в части повышения экосознания населения и разработки мини-линии по переработке пластика для небольших объемов отходов непосредственно на месте их образования.

Вместе с тем Ольга Булавкина просит рассмотреть возможность строительства модульных мини-заводов малой мощности (5–10 тонн/день), с учетом энергозатрат и логистики для сбора и транспортировки пластика, особенно для регионов с низкой плотностью населения.