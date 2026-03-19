Казахстан может войти в совет Международной организации гражданской авиации

Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Ратификация Протоколов позволит РК расширить возможности для более активного участия страны в формировании международной авиационной политики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Протокола, касающегося изменения статьи 50 а) Конвенции о международной гражданской авиации, и Протокола, касающегося изменения статьи 56 Конвенции о международной гражданской авиации, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении к документу, Протоколы к Конвенции о международной гражданской авиации, предусматривающие изменения в статьи 50 а) и 56, были приняты 6 октября 2016 года на 39-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Протоколы открыты для ратификации всеми государствами-участниками Чикагской конвенции 1944 года.

Суть вносимых изменений заключается в увеличении состава Совета ИКАО с 36 до 40 государств в целях обеспечения более справедливого, сбалансированного и географически представительного участия государств-членов, а также в увеличении состава Аэронавигационной комиссии с 19 до 21 члена для усиления технической экспертизы и повышения эффективности нормотворческой деятельности ИКАО.

На 41-й сессии Ассамблеи ИКАО в 2022 году была принята резолюция, в которой государства-члены признали необходимость реформирования органов ИКАО и призвали к ускоренной ратификации соответствующих протоколов. Для вступления изменений в силу требуется 128 ратификаций, при этом данные изменения уже ратифицированы 120 государствами.

«Ратификация Протоколов позволит Республике Казахстан расширить возможности для более активного участия страны в формировании международной авиационной политики, а также создаст предпосылки для возможного продвижения кандидатуры Республики Казахстан в состав органов ИКАО. Принятие закона не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета», - говорится в заключении.

