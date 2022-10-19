7-летнюю девочку насмерть сбили в Семее

В Абайской области на протоке в поселке Водный города Семей насмерть сбили 7-летнюю девочку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Semeyainasy.media.

Как стало известно, девочка шла домой со школы. При аварии получила травмы, не совместимые с жизнью.

"18 октября в 18.33 часов 22-летний водитель автомашины Lada, следуя по улице Усть-Каменогорской, не убедившись в безопасности движения, допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку, 2015 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия", - проинформировал департамент полиции Абайской области.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 Уголовного кодекса (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).