72 человека погибли из-за тропического шторма на Филиппинах

Тропический шторм «Налджи», который вызвал наводнения и оползни на Филиппинах унес жизни 72 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа.

По словам официального представителя Национального совета по уменьшению опасности бедствий и ликвидации их последствий Рафаэлито Алехандро, большинство жертв - 67 человек - проживало в провинции Магинданао на юге Филиппин. 14 человек числятся пропавшими без вести.

Министр внутренних дел и местного самоуправления Магинданао Нагиб Синаримбо заявил, что девять городов в регионе были сильно затоплены, а большая часть города Котабато впервые за многие годы оказалась под водой.

Как сообщают местные СМИ, жертвами оползня в одной из деревень стали не менее 50 человек.

«Налджи» - 16-й циклон, обрушившийся на Филиппины в этом году. Он обрушился на провинцию Катандуанес рано утром в субботу.