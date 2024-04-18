Восьмиклассник выпрыгнул из окна школы в Астане

Происшествия
0
Гульмира Кунапия
корреспондент

Подросток находится в больнице

Фото: Kazpravda.kz

17 апреля учащийся 8 класса школы-лицея №72 выпрыгнул из окна 4 этажа школы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на управление образования столицы.

На место происшествия незамедлительно была вызвана скорая помощь, ребенок находится в больнице. 

«У пострадавшего сотрясение головного мозга, травмы грудной клетки и живота, переломы правого предплечья и правой голени. Общее состояние тяжелой степени тяжести за счет полученных травм, стабильное. Его состояние находится под контролем врачей», – сообщили в управлении. 

Соответствующие органы выясняют причины произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее состоялся суд над алматинками, вынудившими девушку выпрыгнуть из окна.

#Астана #школа #травма #падение #окно #ученик

Популярное

Все
В бане мыли миллионы
Семья Абдраман стала пионером носочного производства в Кызылординской области
Идея строительства в Алма-Ате метрополитена обсуждалась еще в 60-е годы
Памятники и сакральные места Мангистау очищают от следов «активного отдыха»
Примером стали шахтеры-тысячники
Казахстанские программисты помогают незрячим людям освоить алфавит, языки и слушать музыку
Если вода не поднимается – это уже хорошо
В Семее начнут издавать книги шрифтом Брайля на казахском языке
Когда в молоко попал финик:в Таразе освоили выпуск натурального напитка, способного потеснить энергетики и газировку
В Казахстане сократят срок исковой давности к материалам в СМИ
В Уральске в усиленном режиме укрепляются объекты инженерных коммуникаций
Ветераны-«афганцы» вместе с молодежью навели порядок в парке Победы в Конаеве
О транспорте, исторической памяти и работе журналистов
Групповой портрет казахского экзистенциализма
Сам не умеешь – поучи другого!
Рукодельницы-волонтеры украшают столичные парки в технике ярнбомбинг
Домики для птиц порадуют пернатых на острове Бейбитшилик
«Золото», два «серебра» и «бронзу» завоевали казахстанские атлеты на чемпионате Азии
В Древней Олимпии зажгли священный огонь
Люди, ставшие жертвами стихии, получат поддержку
Целина: как это было
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зону
Бишимбаев намеренно затягивал досудебное расследование - следователь
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
В «Сталлите» готовы работать в три смены
Лишь 7% территории Казахстана покрыто снегом
Психологи показали простой способ побороть гнев
Минтранспорта договаривается с узбекскими коллегами о пропуске фур, застрявших близ Кульсары
Право на алименты имеют не только несовершеннолетние дети, но и бывшая супруга – юрист
Ежегодно объем ледников сокращается на один процент
На суде Байжанов выкрикнул в адрес Бишимбаева: «Он убийца!»
АПК: в Казахстане очищены 200 км ирригационных сетей
Ашимбаев выступил на семинаре по использованию Big Data в аналитике
«Казахские» динозавры: узнать, представить, нарисовать, слепить...
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы
Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Читайте также

Четыре человека выпали с аттракциона в Узбекистане
Теракт, как в российском «Крокусе»: 10-летний мальчик из Па…
$90 тысяч конфисковали в аэропорту Атырау у гражданина Груз…
В США горит завод артиллерийских боеприпасов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]