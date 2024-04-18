Восьмиклассник выпрыгнул из окна школы в Астане

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17 апреля учащийся 8 класса школы-лицея №72 выпрыгнул из окна 4 этажа школы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на управление образования столицы.

На место происшествия незамедлительно была вызвана скорая помощь, ребенок находится в больнице.

«У пострадавшего сотрясение головного мозга, травмы грудной клетки и живота, переломы правого предплечья и правой голени. Общее состояние тяжелой степени тяжести за счет полученных травм, стабильное. Его состояние находится под контролем врачей», – сообщили в управлении.

Соответствующие органы выясняют причины произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее состоялся суд над алматинками, вынудившими девушку выпрыгнуть из окна.