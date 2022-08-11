80% субсидий в сфере автобусных перевозок получают 3 города Казахстана – МИИР

Автобусные перевозчики озвучили проблемы отрасли на площадке «Ашық сағат алаңы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Мероприятие через Zoom провел вице-министр Алмаз Идырысов. В онлайн-встрече приняли участие более 60 представителей компаний-перевозчиков, отраслевых ассоциаций, СТК «Казлогистикс», акиматов регионов, НПП «Атамекен», ряда министерств и Комитета транспорта.

Обсуждены давние и текущие проблемы отрасли. Наиболее острой темой являются субсидирование социально значимых маршрутов и несовершенство практики распределения государственной финансовой поддержки. В частности, было отмечено, что 80% совокупного объема субсидий из местных бюджетов выделяется тремя мегаполисами страны. Это наглядно свидетельствует о том, как мало выделяют автобусным паркам акиматы 17 областей страны.

Из-за сложившейся ситуации большая часть перевозчиков испытывает серьезные финансовые трудности, сказывающиеся на регулярности рейсов и техническом состоянии автобусов. Как правило, такое происходит с теми, кто обслуживает социально значимые маршруты на периферии населенных пунктов.

Представитель Комитета транспорта отметил, что для развития пассажирских перевозок распоряжением Премьер-министра №146-р от 25 ноября 2020 года утвержден Комплекс мер по развитию городских пассажирских перевозок на автотранспорте, предусматривающий обязательство местных исполнительных органов по обеспечению полноценного субсидирования социально значимых сообщений в регионах.

В 2021 году местные исполнительные органы на субсидирование социально значимых городских автобусных маршрутов в регионах выделили порядка 93 млрд тенге, что на 75% больше, чем в 2020 году и в 5 раз больше, чем в 2018-м (17 млрд). В текущем году на субсидирование планируется выделить около 102 млрд тенге. Как было отмечено выше, большая часть этих средств выделена акиматами Нур-Султана, Алматы и Шымкента.

Другими острыми проблемами отрасли являются конкуренция со стороны нелегальных перевозчиков и дефицит водителей. По мнению предпринимателей, борьба с незаконными перевозками проводится слабо, а эффективным способом решения проблемы нехватки работников может стать значительное снижение возрастного ценза для получателей водительских удостоверений с категорией D, но его из соображений безопасности пассажиров и участников дорожного движения не поддерживает МВД РК.

По этим двум вопросам перевозчики попросили заместителя министра индустрии и инфраструктурного развития Алмаза Идырысова о личной встрече для информирования о текущей ситуации и выработки действенных мер. Вице-министр ответил, что такую встречу можно организовать в ближайшие дни.

По информации Комитета транспорта для борьбы с незаконными перевозками в рамках Комплексного плана мероприятий по противодействию теневой экономике на 2021-2023 годы, утвержденного постановлением Правительства № 644 от 21 сентября 2021 года, создана Межведомственная рабочая группа и принята Дорожная карта по пресечению деятельности автомобильных пассажирских перевозок, нарушающих действующее законодательство.

В ходе продолжительной онлайн-встречи все участники получили возможность озвучить проблемы и предложения. Некоторые частные, несистемные проблемы перевозчиков нашли пути решения прямо в ходе обсуждения с представителями центральных и местных государственных органов.

Напомним, что открытая диалоговая площадка «Ашық сағат алаңы» создана в июле текущего года по инициативе министра Каирбека Ускенбаева для обсуждения тех или иных инициатив и проблемных вопросов, а также для принятия всесторонне рассмотренных и изученных планов и решений МИИР. В рамках диалоговой площадки организуются регулярные тематические встречи ответственных служащих министерства с экспертами, предпринимателями, представителями гражданского общества и СМИ через Zoom.

Проект направлен на реализацию концепции «Слышащего государства», установление обратной связи сотрудников ведомства с обществом и вовлечение заинтересованных граждан в обсуждение наиболее актуальных общегосударственных задач.

На текущий момент проведены онлайн-совещания по проблемам развития казахстанского агрохимического комплекса, гражданских коммерческих авиаперевозок, машиностроения, автомобильных дорог и аэропорта Шымкента.

Недавно МИИР РК анонсировал график ежедневных онлайн-встреч до конца августа. В ближайшее время на площадке «Ашық сағат алаңы» будут обсуждаться темы подготовки к отопительному сезону, совершенствования законодательства о долевом участии в строительстве, содержания республиканских автодорог и т.д.

Каждая встреча будет анонсироваться ежедневно на страницах ведомства в социальных сетях www.facebook.com/industry.gov, www.instagram.com/miir_rk. Ссылки на них можно будет найти в Telegram-канале министерства https://t.me/miirkz.