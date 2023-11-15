92 казахстанца и члены их семей эвакуированы из сектора Газа

В ближайшее время они прибудут в Каир

Фото: пресс-служба МИД РК

В Министерстве иностранных дел РК сообщили о выезде 92 казахстанцев и членов их семей из сектора Газа, передает Kazpravda.kz.

"Состоялся первый этап эвакуации, в результате которого через контрольно-пропускной пункт "Рафах" из сектора Газа на территорию Египта перешли 92 гражданина Казахстана и члены их семей. Казахстанские дипломаты на месте оказали всю необходимую консульско-правовую и психологическую помощь соотечественникам. После процедур на границе наши граждане в составе колонны выехали в Каир и в ближайшее время прибудут туда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуация граждан РК из сектора Газа происходит поэтапно. По данным ведомства, казахстанские дипломаты продолжат работу с компетентными органами Израиля, Египта, Палестинской национальной администрации и другими международными организациями по эвакуации оставшихся казахстанцев из анклава.

"После того, как все наши граждане будут благополучно доставлены из Газы в Каир, правительство РК направит эвакуационный борт", - добавили в пресс-службе.

Напомним, 11 октября 124 казахстанца вернулись на родину из Израиля на репатриационном рейсе.

Ранее сообщалось о том, что в секторе Газа находятся 76 граждан Казахстана. 13 ноября официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил о том, что начался процесс эвакуации казахстанцев из сектора Газа.