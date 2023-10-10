Самолет с казахстанцами вылетел из Израиля

166 граждан РК вернутся сегодня на родину

Фото: пресс-служба МИД РК

Сегодня, 10 октября, в 16:45 по времени Астаны из Тель-Авива (Израиль) вылетел репатриационный рейс в Казахстан. Об этом сообщили в МИД-е, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным ведомства, на борту находятся 166 пассажиров, из которых 124 гражданина РК и 42 иностранца.

По данным министерства науки и высшего образования, среди них 14 казахстанских граждан, проходивших стажировку по программе "Болашак". Еще 2 студента, вылетевшие в Дубай на период национального праздника, будут возвращены в Казахстан ближайшим репатриационным рейсом.

Напомним, что в Израиле находились 16 стипендиатов, которые проходят стажировку в рамках программы "Болашак" в научных центрах Rabin Medical Center, Sheba Medical Center и др.

Ожидается, что сегодня вечером самолёт прибудет в Алматы.

Напомним, ХАМАС нанес неожиданный удар по территории Израиля утром 7 октября 2023 года. 8 октября власти Израиля одобрили решение о переводе страны в "состояние войны".

7 октября Air Astana приостановила рейсы в Тель-Авив.

К находящимся в Израиле казахстанцам обратилось посольство Казахстана.

По оценкам посольства РК в Тель-Авиве, в Израиле возможно находятся более 400 граждан Казахстана.