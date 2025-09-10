На пришкольной территории появилась новенькая 25-метровая теплица, которую построили ребятам специалисты ТОО «ZARYA-2018». В ней школьники смогут учиться выращивать растения, работать в команде, исследовать экологические процессы, узнавать секреты агрономии. На торжественном открытии заместитель акима Жаркаинского района Арай Абенова и главный агроном ТОО «Жер-1» Светлана Орехова рассказали, как важно школьникам развивать практические знания, которые пригодятся им в жизни.

Кроме того, школа подписала договор о сотрудничестве с ТОО «Жер-1». И теперь ученики смогут посещать поля предприятия, знакомиться с современными сельскохозяйственными технологиями, техникой, больше узнавать о рабочих профессиях. Это будет и полезно, и очень интересно. «Зеленая лаборатория» должна стать не только местом учебы, но и шагом в будущее, символом для личностного роста и развития для сельских ребят.