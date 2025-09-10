В рамках Года рабочих профессий в общеобразовательной школе им. Н. Островского города Державинска Жаркаинского района Акмолинской области открылся кабинет «Зеленая лаборатория». Это целая территория, где дети в течение учебного года будут учиться биологии и экологии, а также решать реальные задачи, которые, может быть, станут частью их будущего.
