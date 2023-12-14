А ну-ка, покажите ваши деньги!

Всего же будет четыре этапа, сообщил на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций директор департамента администрирования непроизводственных платежей, физических лиц и специальных налоговых режимов КГД МФ РК Нуржан Куандыков.

Предыдущие два этапа коснулись госслужащих и приравненных к ним лиц, работников квазигоссектора и их супруг(ов). Всего было охвачено 2,6 млн человек.

В январе 2024 года стартует третий этап. Личную декларацию представят предприниматели, а также их супруги, то есть около 3,9 млн физических лиц. С 1 января 2025 года задекларировать свои доходы предстоит остальным категориям граждан. Таким образом, в 2025 году ожидается поступ­ление более 13 млн отчетов.

– В декларации должно быть отражено все имущество, находящееся как в Республике Казахстан, так и за рубежом, а именно: ценные бумаги, цифровые активы, договоры долевого участия, наличные деньги в пределах 10 тысяч МРП, или 34,5 миллиона тенге, а также недвижимость и автотранспорт­ные средства за рубежом, – пояснил спикер.

Данная процедура призвана послужить снижению уровня коррупции и «теневой» экономики, а также созданию эффективного механизма контроля доходов физических лиц, обеспечению справедливого налогообложения и совершенствованию социальной политики.

Между тем директор департамента напомнил, что за непредоставление данных на первый раз граждане отделаются предупреждением, за повторное же нарушение в течение года последует штраф в размере 15 МРП.

За частичное сокрытие дохода так же, как и в первый раз, гражданина предупредят, повторное же нарушение в течение года повлечет штраф в три МРП.

Прозвучали и другие цифры, заставляющие задуматься. Так, за сокрытие объектов налогообложения впервые и в течение года предусмотрен штраф в размере 200% от суммы неуплаченного налога, за повторное нарушение – в размере 300%.

– Декларацию можно сдать через мобильные приложения e-salyqАzamat, «Кабинет налогоплательщика», «Электронное правительство». Также опции сдачи деклараций на сегодняшний день имеются в приложениях банков второго уровня. Срок их предоставления – 15 сентября 2024 года как в бумажном, так и в электронном виде. Декларация сдается по месту жительства, – добавил Нуржан Куандыков.

К слову, в поле зрения КГД попадут и мобильные переводы денежных средств, если одному гражданину в течение трех месяцев поступят деньги от 100 разных лиц.

– То есть тот гражданин, который получает такие переводы от разных лиц в течение трех последних месяцев, будет попадать в область налогового контроля. Если же переводы совершаются между определенным кругом людей, например, внутри семьи, между супругами, то они не будут рассматриваться как объекты предпринимательской деятельности, – пояснил эксперт.

При подготовке перед сдачей декларации следует привести в порядок соответствующие подтверждающие документы. Если есть денежные средства на сумму свыше 10 тыс. МРП, то разместить их на банковских счетах. По наличию дебиторской⁄кредиторской задолженности (договор займа) необходимо направить запрос в Республиканскую нотариальную палату посредством системы Doculite.

Спикер добавил, что будет проводиться камеральный контроль: проверка наличия⁄отсутствия декларации; факт неотражения доходов и имущества в декларации, а также занижение доходов. В отношении граждан, не устранивших нарушения по итогам камерального контроля, будет проводиться налоговая проверка.