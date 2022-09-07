Сады длиною в жизнь

А вы знали, что, даже если съедать по одному яблоку в день, потребуется около 20 лет, чтобы попробовать каждый из более чем 7 тыс. их сортов? В крестьянском же хозяйстве Ескельдинского района выращивается свыше 15 видов, среди них и знаменитый «алматинский апорт».

Своим насыщенным цветом радуют глаз «сенап алматинский», «рубин», «айдарет» и «рашида», золотятся на солнце «золотое превосходное» и «заря Алатау», от тяжести плодов согнули ветви яблони сорта «салтанат»…

Нынешний год по урожайности можно смело назвать годом яблок. Не зря наш благодатный край является яблоневой родиной, где и ныне находится Эдем яблок, произрастает яблоня Сиверса.

Владимир Савченко начал заниматься яблоневым садоводством порядка 30 лет назад. Отделившись в 90-е годы от колхоза, он получил в качестве пая небольшой заброшенный сад на холме.

Но вот позади сезон упорного труда, и старый сад ответил ему благодарностью. Отечественный сорт «салтанат», можно сказать, стал первым символом успеха.

Учился Владимир Алексеевич всему самостоятельно, методом проб и ошибок, участвуя в различных семинарах, беседуя с другими садоводами, читая специальную литературу. Сегодня площади его садов, расположенных в селе Теректы, достигли 38 гектаров. В целом за сезон на реализацию уходит 100–120 тонн яблок. К слову, в нынешнем году ожидаемый валовой сбор по области Жетысу составляет порядка 23 тыс. тонн этих прекрасных плодов.

– Было бы желание. Всего можно добиться. Плюс терпение и труд, – говорит Владимир Алексеевич.

Такая вот у него уникальная жизненная формула успеха, апробированная и доказанная на практике.

– Природно-климатические условия в нашем краю благоволят развитию садоводства, выращиванию яблок. 900–1 200 метров над уровнем моря – идеальные условия. Даже вода у нас самотеком по каналу и трубам идет с горной речки. Только готовым нужно быть к труду. Начинающим садоводам важно понимать, что сначала будет нелегко. Особенно первые три-четыре года. В этот период мы получили субсидии от государства. Помогло. А отдачу получаешь не меньше чем через лет пять. Сейчас бы хотелось получить субсидии на гербициды, так как цены на них растут, – продолжает садовод.

Больше всего Владимир Алексеевич гордится тем, что выращиваемые им фрукты экологически чистые.

– Мы обрабатываем в щадящем режиме сады только два раза в год. От парши и плодожорки. А на одном из семинаров нам рассказывали, что необходимо обрабатывать до 15 раз в год! Так это минимум один сантиметр с яблока нужно срезать и выбросить. А как же тот факт, что в самой яблочной кожуре витаминов не счесть? Так что за этим я слежу постоянно, – говорит садовод, показывая на откусанную мной часть яблока.

– Видите, яблоко быстро потемнело. А это значит, что оно хорошее. И витамины все на мес­те, – резюмируют он.

Постоянно за огромным садом ухаживают сыновья Владимира Алексеевича, которые уже сами создали семьи. Внуки тоже без внимания семейное дело не оставляют. Тем более что, как и во всем мире, яблоки по-прежнему собирают вручную. На постоянной основе трудятся пять человек. В сезон число сотрудников вырастает до двадцати. Все – местные сельчане.

Во всех делах садоводу помогают сыновья, всему учатся сами, в том числе используя возможности Интернета. А любовь к садоводству в их серд­цах посеял еще дедушка – Степан Савченко. Нельзя сказать, что Владимир Алексеевич полностью отошел от дел, но здоровье уже не то. Но, однако, без внимания свое детище не оставляет.

Примерно 20% урожая КХ «Савченко» экспортируется в Россию, остальное оптом реализуется в Талдыкорган и по городам страны.

– Мой любимый сорт – «сенап алматинский». Плоды с кислинкой, твердые, но сочные. Как пос­пеют, блестят так, будто их лаком покрыли. Его легко отличить, похож на стаканчик. А самые крупные у меня в саду яблоки сорта «айдарет», – рассказывает садовод, бережно показывая нам очередное плодовое дерево.

А вообще в садах Владимира Алексеевича в основном выращиваются зимние сорта. Все они хорошо сохраняются до следую­щего урожая. Есть и фрукто­хранилище на 75 тонн, оснащенное холодильной установкой итальянского производства. Температура хранения от 0 до +2 градусов.

– В хранилище яблоки сохраняют свои вкусовые качества вплоть до мая-июня, то есть поч­ти до нового урожая, – говорит он.

Занимается Владимир Алексее­вич и выращиванием зерновых, а также клубники.

Клубника занимает 3 гектара. На полях установлена система капельного орошения. Сразу виден научный подход. Стройные ряды, все кустики подпушены, новая посадка помещена под пленку. В основном выращиваются голландский сорт «альбион» и турецкий «чезена».

– Нынче реализовали 10 тонн клубники. Продаем оптом по 500 тенге за килограмм. Малоснежная зима отрицательно повлияла на урожайность в этом году. Сейчас урожай полностью собрали, продолжаем полив, осуществили прополку, готовимся к следующему сезону, – отмечает садовод.

Свою яблочную историю длиною в жизнь Владимир Савченко может рассказывать бесконечно, он знает каждое деревце в саду. После беседы с ним узнала, что такое подвой и привой, в чем разница между ними и для чего все это нужно.

Тут-то и стало понятно, как яблоня Сиверса стала прародительницей всех яблонь. Есть в саду Савченко и яблони, подвоем для которых стала эта знаменитая на весь мир мать яблок. Поэтому они и демонстрируют свою стойкость в горной местности.