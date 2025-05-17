Наследие и открытия

Один из старейших детско-юношеских журналов страны впервые увидел свет в 1925 году под названием «Пионер». До 1929 года он издавался на арабской графике, затем на латинице, а с 1940 года – на кириллице. За свою долгую историю издание неоднократно меняло облик, название и формат, но всегда сохраняло главную миссию – просвещение, воспитание и поддержка юных читателей.

С февраля 2025 года журнал выходит под знаком столетнего юбилея.

– Наши журналисты провели большую исследовательскую работу: изучали архивы, работали в отделе редких книг и рукописей в Национальной библиотеке, искали первые выпуски, погружались в историю издания, – говорит главный редактор издания Есей Женисулы.

В 1930-х годах журнал выходил под названием «Октябрь балалары», затем «Еңбекші бала», «Вожатый көмекшісі». Названия отражали дух времени и идео­логическую направленность. Однако, по словам Есея Женисулы, казахские интеллектуалы тех лет уже тогда понимали силу прессы как инструмента, способного формировать будущее поколения. Уже в 1940–1950-х годах журнал стал площадкой для приобщения детей к науке, технике, литературе и фольклору. Именно тогда на его страницах появились первые детские произведения будущих классиков: Беимбета Майлина, Ильяса Жансугурова, Мухтара Ауэзова, Сабита Муканова.

Журналист издания Айнур Муратова в архивах обнаружила первый номер «Пионера», напечатанный арабской вязью. Особую ценность представляет рассказ «Әне», подписанный псевдонимом Жек.

– Я стала изучать материалы в Интернете и обнаружила, что под таким псевдонимом печатался Жусупбек Аймаутов. Просмотрела все книги казахских ученых, изучавших труды писателя, все тома произведений Жусупбека Аймаутова, но нигде не было этого рассказа. Обратилась за консультацией к исследователю его творчества Нуржану Куантайулы, который подтвердил мое предположение. Он считает, что находка стала еще одной важной страницей в изучении творчества Жусупбека Аймаутова. Это произведение будет опубликовано в книге, посвященной 100-летию «Ақ желкен», – сообщила Айнур Муратова.

Журналист отметила, что в 1937 году издание носило ярко выраженный идео­логический характер: в нем пуб­ликовались стихи Жамбыла Жабаева, переведенный на казахский язык роман Николая Островского «Как закалялась сталь». В послевоен­ное время уделялось больше внимания детской литературе и школьной жизни. В 1940–1950-е годы журнал сделал акцент на образовательных темах.

Эпоха Фаризы Онгарсыновой

Золотым периодом в истории издания можно назвать 1970–1990 годы. С 1978 по 2000 год журнал возглавляла поэтесса, журналист и общественный деятель Фариза Онгарсынова. Именно при ней тираж издания достигал 150 тыс. экземпляров. В конце 1989 года Фариза Онгарсынова в обращении к читателям сообщила, что теперь у журнала будет новое название – «Ақ желкен» («Парус, плывущий за мечтой»).

Своими воспоминаниями о годах совместной работы с Фаризой Онгарсыновой делится журналист и издатель Магира Кожахметова.

– В 1994 году я стала заместителем главного редактора русско­язычного приложения «Ай». Оно выходило раз в три месяца и быстро завоевало популярность. Это была идея Фаризы Онгарсыновой – познакомить как можно больше читателей с богатым историческим, культурным наследием и традициями казахского народа. В те годы наиболее ярко раскрылся талант писателей, которых мы сегодня называем корифеями нашей литературы. Это Кадыр Мырзалиев, Туманбай Молдагалиев, Мухтар Анарбек, Сейткул Оспанов. Фариза Онгарсынова умела объединять вокруг себя талантливых людей. Среди авторов нашего издания были Аслан Жаксылыков, Ардак Еженова, Аширбек Копишев, Мади Айымбетов, Мереке Кулкенов, Мейрхан Акдаулетов и многие другие известные писатели.

В 90-е годы, несмотря на экономические трудности, государство выделяло немалые бюджетные средства на выпуск детского журнала и его приложения на русском языке. Авторам выплачивались достойные гонорары. Так высоко тогда ценился интеллектуальный труд писателей.

Магира Кожахметова вспоминает, что в редакцию приходило множество писем, публикации в рубрике «Балбұлақ» открывали путь начинающим авторам.

– Одним из ярких авторов был Отепберген Акыпбеков. Он писал не только рассказы, но и присылал загадки, скороговорки, сканворды. Писатель обладал ярким литературным талантом, но, к сожалению, прожил всего 57 лет. Думаю, Отепберген Акыпбеков достоин того, чтобы его именем назвали школу или улицу в Алматы, – считает Магира Кожахметова.

Задачи, цели и новый формат

Сегодня «Ақ желкен» выходит не только в печатном виде, но и активно представлен в цифровом пространстве: у него есть сайт, социальные сети, мультимедийный контент. Когда-то на его страницах публиковались очерки о пио­нерах, рассказы о школьниках, стихи и рассказы начинающих авторов. И сегодня журнал продолжает вдохновлять юное поколение, прививая любовь к родному языку, культуре и национальным ценностям.

Издание не только воспитывает, но и развивает детей через конкурсы, проекты и интерактивные форматы. В 2024 году читатели принимали активное участие в викторинах по творчеству Жусипбека Аймаутова, Абылхана Кастеева, Шакена Айманова, Фаризы Онгарсыновой. Совсем скоро победителей наградят на юбилейном мероприятии, посвященном 100-летию издания.

В этом году при поддержке фонда имени Габидена Кулахметова журнал впервые организовал конкурс на лучший комикс. Также продолжается традиционный конкурс «Жас тілші» («Юный корреспондент»). В 2025 году этого звания удостоился пятиклассник из Астаны Нурасул Сахи – один из самых ярких молодых авторов.

– Мы признательны меценатам, которые поддерживают наше издание. Газиз Кулахмет, сын писателя Габидена Кулахмета, ежегодно оформляет подписку на журнал для 30 детей из малообеспеченных семей. В прошлом году наше издание бесплатно получали дети из Улытау и Атырауской областей. Недавно один из членов жюри литературного конкурса в Туркестане подарил годовую подписку всем 17 победителям в разных номинациях. Считаю этот жест проявлением высокой гражданской ответственности, – отметил Есей Женисулы.

Главный редактор признает, что свой вековой юбилей журнал встречает довольно скромным тиражом. Он отражает объективную картину, на которую влияет стремительное развитие информационных технологий. Сегодня читательская аудитория детских печатных СМИ не такая огромная, как в прошлом веке, но тем не менее у журнала есть свои преданные читатели. Интересно, что в таких казахоязычных регионах, как Туркестанская, Кызылординская и Жамбылская области, подписчиков меньше, чем в Западно-Казахстанской, Карагандинской и Атырауской областях. Есей Женисулы благодарит педагогов, которые поддерживают учеников, присылают их работы, помогают раскрывать их литературные таланты.

– А еще нам важно наладить своевременную доставку. Даже в Каскеленский район Алматинской области журнал приходит с опозданием. Мы неоднократно поднимали этот вопрос, но проб­лемы остаются, – с сожалением отмечает главный редактор.

По словам Есея Женисулы, важным моментом в истории журнала стало подписание меморандума между Министерством культуры и информации и Министерством просвещения. С 2024 года материалы журнала используются для аттестации и повышения категории педагогов. Это мотивирует учителей к творческому поиску и повышает интерес педагогов и школьников к изданию. В Казахстане 8 тыс. школ, и если каждая подпишется хотя бы на один экземпляр, то это уже будет неплохим результатом.

– Не будем забывать, что детские журналы – это не только возможность привить вкус к литературе, но и инвестиции в образованное, думающее и критичес­ки мыслящее поколение, – заключил Есей Женисулы.