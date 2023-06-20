"Абсолютно не соответствует действительности" – Токаев об экспорте товаров двойного назначения в Россию

Фото пресс-службы президента РК

«Мы твердо привержены, прежде всего, нормам ВТО, а также следуем всем правилам, которые были приняты на международном рынке. Что касается так называемого экспорта товаров двойного назначения в Россию – это абсолютно не соответствует действительности. В то же время мы поддерживаем торговые отношения с Россией. Объем двустороннего товарооборота в прошлом году составил 28 млрд долларов. Это полностью соответствует действующим международным стандартам», - сказал глава государства на брифинге для СМИ.

Также он отметил активное сотрудничество ЕС со странами Центральной Азии.

«Европейский Союз является особенно важным для Казахстана. Это крупнейший торговый партнер нашей страны. Мы будем постоянно работать с европейскими институтами для укрепления нашего взаимного сотрудничества. Казахстан является активным партнером формата «Центральная Азия + ЕС». Наша последняя встреча в этом формате состоялась в Кыргызстане. Совсем недавно мы обсуждали ряд вопросов, касающихся нашего взаимного сотрудничества, а также актуальную геополитическую ситуацию. Центральная Азия становится все более авторитетной на международной арене», - заявил Касым-Жомарт Токаев.