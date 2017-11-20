​Абулхаир-хан. Под знаменем победы

Ханский некрополь

На территории региона есть немало памятников старины, глубокой древности. Многие из них вошли в список сакральных мест, формирующийся научно-исследовательским центром «Сак­ральный Казахстан». Каждый памятник имеет свою историю, представляет научный и культурный интерес. И все же ключевым в этом ряду объектов можно назвать мавзолей исторической личности, легендарного Абулхаир-хана. Благородному султану в регионе посвящен комплекс, в который входят музей, собственно некрополь, мавзолей и стела.

Чтобы оценить роль и значение Абулхаира в истории казахского народа, достаточно привести такие примеры. Под предводительством Абулхаир-хана казахские воины осуществляли оборону Ташкента, Туркестана, Сайрама. Именно благодаря руководству Абулхаира у реки Буланты в 1728 году джунгары понесли крупные потери, миф об их непобедимости был развеян, а степной народ воспрял духом, поверил в свои силы. Эта победа стала своеобразным залогом в ставшей переломной Анракайской битве. В ней принимали участие все известные батыры казахской земли, султаны, бии трех жузов – Айтеке, Толе и Казыбек. Кровавая схватка, определившая дальнейший ход истории казахского народа, длилась 40 дней. Общее командование вооруженными силами было поручено хану Младшего жуза – Абулхаиру. Тяжело доставшаяся батырам победа освободила казахский народ от многолетнего ига джунгар.

Чтобы прикоснуться к истории, услышать легенды, поклониться праху хана Абулхаира, нужно приехать в район имени Айтеке-би Актюбинской области. От столицы до райцентра можно добраться по железной дороге. И уже от районного центра под названием Комсомол ехать до села Толыбай. Именно здесь находится музей, посвященный хану. Здание построено несколько лет назад, прилегающая территория ухожена. Коллекция музея, его залы позволяют совершить экскурс в прошлое, познакомиться с биографией хана. Всем посетителям запомнится, несомненно, диорама легендарной битвы, воссозданные костюмы тех лет.

От села Толыбай далеко в степь ведет дорога к самому мавзолею, а точнее говоря, к некрополю «Хан моласы». Расстояние большое, асфальтированной дороги нет, только проселочная, поэтому приезжать к некрополю лучше в теплое время года.

– Интерес к мавзолею особенно возрос в последние годы. Приезжают со всех концов страны, из-за границы. Учитывая это, мы решаем вопрос транспортировки пассажиров от райцентра до комплекса, – отмечает заместитель акима района имени Айтеке-би Бакытжан Мулькаев.

Долгие годы местонахождение могилы Абулхаир-хана было неизвестным. И кто знает, возможно, так и осталось бы неизведанным, покрывшись пылью лет. Но не зря казахи говорят: «У начала благородного дела встает достойный сын». Знаковую роль в восстановлении истории сыграл выдающийся писатель Абиш Кекилбаев.

– Собирая материал к своему роману «Уркер», писатель встречался с аксакалами, которые показали ему место захоронения. Позже Абиш-ага передал информацию ученым, и это очень облегчило поиск, – рассказывает сотрудник Музея дружбы района Айтеке-би Алпамыс Жалмуханбетов.

Поиски останков и работы по идентификации длились около десяти лет. Специалисты провели исследования, генетическую, цитологическую экспертизы. По их итогам отечественными и зарубежными учеными было достоверно установлено, что покоящийся в данной могиле и есть хан Абулхаир.

Ласточкины гнезда

После этого был возведен мавзолей, достойный хана, а возле самого некрополя – стела, символизирующая единство трех жузов казахского народа. Установленные на высоком стилобате стелы покрыты тамгами всех казахских родов. Автор концепции – известный казахстанский архитектор Бек Ибраев – таким образом хотел отразить главное: роль Абулхаира, сумевшего в непростое время, в условиях жестокой войны с джунгарами объединить казахские жузы, все роды под знамя победы.

Вокруг мавзолея находятся сотни могил. Ученые считают, что в них покоятся воины Абулхаир-хана. По историческим сведениям, мудрый правитель был вероломно убит Барак-султаном. Борьба за власть оказалась выше родственных чувств и чести батыра, ведь по неписаному кодексу чести нельзя нападать даже на врага во время сна, отдыха, перемирия. Вместе со своим ханом последнее пристанище нашли и около тысячи его верных сарбазов.

Мавзолей представляет собой многогранное белоснежное здание. Внутри него установлено надгробие, покрытое бархатом. Удивительно, но факт: в каждом углу многогранного купола мавзолея хана Абулхаира мы увидели ласточкино гнездо. Согласно древнему поверью казахов, ласточка – сакральная птица. Именно она спасла род человеческий от алчного и свирепого Айдахара, искавшего самую сладкую кровь на земле. Рискуя жизнью, бесстрашная птаха отклевала язык у комара, поплатившись за это своим хвостиком. Испокон веков людям известно, что ласточки вьют гнезда только в благодатных местах, в домах, где есть береке, мир. Свитое ласточкой гнездо – верный знак изобилия и спокойной жизни, верили наши предки. Верим и мы… А мудрый правитель, давно обретя покой в лучшем из миров, остается символом благоденствия.

– Поклониться праху предка приезжают отовсюду. Нередко привозят сюда сыновей, особенно накануне важных событий: экзаменов, перед и после службы в армии. Часто приезжают люди, ищущие исцеления. Для гостей издалека в летнее время мы устанавливаем жилой вагончик. Также размещаем их в селе. До глубокой зимы некрополь охраняют сотрудники специализированной службы. С приходом холодов дороги заметает, – рассказывает Алпамыс Жалмуханбетов.

Важнейшей чертой патриотизма Глава государства в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация духовного сознания» назвал особое отношение к родной земле, а лучшей формой патриотизма – изучение истории родного края. На протяжении столетий наши предки защищали родину, сохранив для нас самое ценное – землю. Сохранив для нас будущее. И самое малое, что может сделать каждый из нас, – знать и почитать историю и ее героев, делавших эту историю порой ценой своей жизни.

Уезжая, мы забирали с собой замечательное настроение, удивительную энергетику этого места. И обещали вернуться сюда. К следующему лету представители районного акимата обещали позаботиться о выпуске сувенирной продукции, отражающей символику памятника, значение для нашей истории талантливого полководца, правителя Абулхаир-хана.