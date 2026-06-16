Избран новый председатель партии «Ак жол»

Партии
Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

На внеочередном съезде Демократической партии «Ак жол», прошедшем в минувшую субботу в Астане, делегаты рассмотрели вопросы, касающиеся в том числе внесения изменений в устав политобъединения и актуализации проекта политической программы.

Фото: пресс-служба партии

Ключевым моментом съезда стало рассмотрение заявления Азата Перуашева о сложении полномочий председателя Демократичес­кой партии «Ак жол». Выступая перед делегатами, он отметил, что данное решение связано с необходимостью дальнейшего развития внутрипартийной демократии, обеспечения политической конкуренции идей и подготовки нового поколения партийных лидеров.

– Любое, даже самое прогрессивное лидерство со временем превращается в монополию. А она не терпит альтернативных идей, подавляет инициативу и формирует культ личности. Если человек действительно заинтересован в развитии дела, которому посвятил значительную часть своей жизни, он должен вовремя сказать спасибо, – подчеркнул Азат Перуашев.

Он внес на рассмотрение съезда кандидатуру заместителя председателя партии, вице-спикера Мажилиса Парламента Дании Еспаевой.

По его словам, новый председатель должен сочетать способность к обновлению партийной работы с сохранением преемственности политического курса и ценностей «Ак жола».

– Новый председатель должен привнести свежие идеи и при этом обеспечить преемственность и поступательное развитие партии. Это особенно важно в преддверии общенациональных парламентских выборов, – заявил Азат Перуашев.

Он напомнил, что Дания Еспаева стала первой женщиной – кандидатом в президенты Казахстана, выдвинутой на выборах 2019 года, автором и соавтором ряда значимых законодательных инициатив, включая законы о парламентской оппозиции, возврате незаконно выведенных активов и банкротстве физических лиц, а также участником Конституционной комиссии.

– Сегодня Дания Мадиевна – первый в истории вице-спикер Парламента от парламентской оппозиции. Уверен, что при поддержке партийцев она может стать и первой женщиной – лидером парламентской партии, – отметил Азат Перуашев.

Альтернативную кандидатуру представили делегаты Карагандинской области, выдвинув руководителя Карагандинского областного филиала Демократической партии «Ак жол», председателя Казахстанской ассоциации предпринимателей сферы услуг Ермека Абдильдина.

В процедуре голосования приняли участие 165 делегатов. За кандидатуру Дании Еспаевой проголосовали 152 делегата. Таким образом, решением внеочередного съезда новым председателем Демократической партии «Ак жол» избрана Дания Еспаева.

Кроме того, на съезде Демпартии «Ак жол» Азат Перуашев сообщил о подготовке пакета поправок в Устав, направленных на приведение внутренних партийных норм и терминологии в соответствие с положениями обновленной Конституции.

В ходе обсуждения было подчеркнуто, что «Ак жол» сохраняет курс на усиление полномочий представительных органов власти – как на уровне Курултая, так и местных маслихатов, непосредственно работающих с населением.

Дания Еспаева предложила усилить в партийной программе блок мер по поддержке регионального предпринимательства. По ее мнению, несмотря на проводимую работу по защите бизнеса, в отдельных регионах сохраняются различия в правоприменительной практике, что негативно отражается на предпринимательской активности и инвестиционном климате.

Также были озвучены предложения по формированию эффективных механизмов поддержки женского предпринимательства и дальнейшему развитию института социального предпринимательства как важного инструмента решения общественно значимых задач.

#Ак жол #партия #съезд

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