Укрепляя торговые связи

Фото: пресс-служба Мажилиса

Депутатам предстоит рассмот­реть законопроекты о ратификации ряда международных соглашений. В их числе – Сог­лашение об экономическом парт­нерстве между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), его государствами-членами и Объединенными Арабскими Эмиратами, подписанное в Минс­ке 27 июня 2025 года. Документ направлен на укрепление торговых связей и создание благоприятных условий для продвижения казахстанских товаров на рынок ОАЭ.

Кроме того, в повестку включен законопроект о ратификации Соглашения о займе между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития (второй заем на финансирование политики развития «Инклюзивный и устойчивый рост экономики»), подписанного в Астане 20 мая 2026 года. Также депутаты рассмотрят документы по вопросам сотрудничества государств – членов ОДКБ.