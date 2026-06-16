Пора развивать регионы

Наука
Юлия Унжакова

Приоритетные направления научно-технологического развития обсудили на выездном заседании президиума Национальной академии наук при Президенте РК в Жезказгане. Его участники говорили о необходимости применения научных идей для решения стратегических вопросов промышленности, экологии, водообеспечения, геологии, энергетики и социальной сферы.

Фото: НАН РК

Как отметил президент НАН РК Ахылбек Куришбаев, развитие регио­нальной науки – ключевой фактор повышения конкурентоспособности областей и устойчивого экономического роста. По его словам, 61% ученых и 71% финансирования науки сосредоточены в Астане и Алматы. Нужно развивать регионы. В соответствии с поручением Главы государства академией подготовлена специальная концепция «Открытая модель прикладной науки», которая станет составной частью большого комплексного плана развития инноваций.

В соответствии с проведенными исследованиями для области Улытау научная повестка будет формироваться вокруг нескольких направлений. Это комплексная переработка минерального сырья и материалы высокой добавленной стоимости; цифровизация геологоразведки, добычи и металлургического производства; экологическая безопасность и восстановление горно-геологической среды; рациональное управление водными ресурсами; научное обеспечение животноводства, агропромышленного комплекса и устойчивого развития территории.

На заседании были представлены перспективы сотрудничества с китайскими научными организациями по трансферту передовых технологий и реализации совместных проектов.

По итогам встречи был подготовлен план научно-технологического развития области Улытау, в том чис­ле по внедрению инновационных решений в промышленность, обеспечению экологической и водной безопасности, укреплению человеческого капитала и повышению конкурентоспособности региона.

Также стало известно об открытии на базе геологического кластера­ ТОО «Kazakhmys Barlau» регионального форсайт-центра Национальной академии наук при Президенте­ РК.

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