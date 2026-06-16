Эстафета молодежного диалога

В Алматы состоялась официальная церемония закрытия года, в течение которого мегаполис носил­ почетный статус «Молодежная­ столица тюркского мира-2025».

фото организаторов

В мероприятии приняли участие представители Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Туркменистана, а также генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек­ Омуралиев.

Напомним, решение о присвоении Алматы данного статуса было озвучено Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в мае 2025 года на неформальном саммите ОТГ в Будапеште. Город принял эстафету у азербайджанского Лянкярана, а официальный старт проекту был дан спустя два месяца в рамках IV Международного молодежного фестиваля.­

За прошедший период Алматы подтвердил свой статус одного из ведущих центров молодежного сотрудничества на пространстве тюркских государств. Было проведено более 50 масштабных мероприя­тий с участием свыше 40 тыс. человек. Среди наиболее значимых событий – культурный фестиваль Turki Fest Almaty 2025, международный фестиваль «Жайдарман TURKI CUP 2025», III Генеральная ассамблея Молодежной платформы ОТГ, встречи молодых предпринимателей и лидеров, программы молодежного обмена, экологические и волонтерские инициативы.

Особенно насыщенной стала итоговая программа, прошедшая в Алматы с 10 по 14 июня 2026 года. На эти дни город стал международной площадкой для образовательных, диалоговых и культурных мероприятий. В центре внимания находились ключевые приоритеты, обозначенные Главой государства, – продвижение цифровизации и искусственного интеллекта, принципа «Закон и Порядок», поддержка экологической инициативы «Таза Қазақстан» и международного волонтерского движения.

В числе ключевых событий был международный форум Digital Turkic Youth, посвященный вопросам развития технологий, цифровых компетенций молодежи и перспективам рынка труда. Его участники говорили о том, что формирование искусственного интеллекта должно основываться на постоянном обучении, стремлении к знаниям и обладании навыками критического мышления. Они обсудили вопросы подготовки молодежи к вызовам цифровой экономики и воспитания кадров­ нового поколения.

Важное место в программе заняли темы человеческого капитала и психологического благополучия граждан. В рамках международного форума Kazakhstan – Turkey Psychosocial Support Project эксперты рассмотрели механизмы психосоциальной поддержки молодых людей, вопросы эмоциональной устойчивости, профилактики кризисных состояний.

На торжественной церемонии закрытия проекта были подведены итоги реализованных инициатив, отмечен вклад партнерских организаций и участников, состоялась передача символического ключа Молодежной столицы тюркского мира представителям Узбекистана. Новым обладателем почетного статуса стала древняя Хива. Символическая передача эстафеты закрепила преемственность молодежных инициатив и подтвердила стремление стран ОТГ к дальнейшему укреплению дружеских и партнерских связей.

Вице-министр культуры и информации Айбек Сыдыков наградил наиболее активных представителей молодежи, внесших значительный вклад в организацию и проведение мероприятий проекта «Алматы – молодежная столица тюркского мира».

С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель акима города Абзал Нукенов. Он напомнил слова Президента Касым-Жомарта Токаева о том, что молодежь является стратегическим ресурсом страны и главной силой, определяющей ее будущее.

– Год молодежной столицы способствовал укреплению ценностей братства, взаимного уважения и доверия. Уверен, что сложившиеся связи и партнерство будут развиваться и дальше, – отметил Абзал Нукенов.

Статус молодежной столицы позволил не только продемонстрировать на международном уровне практическую реализацию инициатив Президента в сферах цифровизации, экологической культуры, гражданской ответственности и волонтерства, но и создать новые возможности для долгосрочного сотрудничества. Алматы еще раз подтвердил и статус одного из ведущих цент­ров региона, объединяющего инициативную, талантливую и активную молодежь тюркского мира.