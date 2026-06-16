ИИ поможет бизнесу

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Как сообщил вице-министр финансов Асет Турысов на пресс-конференции в СЦК, утверждена новая архитектура, в рамках которой 14 действовавших ранее информационных систем объединены в пять основных платформ. В их числе: интегрированная система налогового администрирования (ИСНА), система электронных счетов-фактур, Smart Data Finance, система управления рисками и таможенная система «Кеден».

– Раньше многие процессы требовали взаимодействия между несколькими платформами, что занимало время. Сегодня эти функ­ции сосредоточены в одной системе. ИСНА уже интегрирована с 75 государственными органами и банками, благодаря чему новый кабинет налогоплательщика стал полноценным рабочим инструментом для бухгалтеров, экономистов и юридических лиц, – отметил Асет Турысов.

Другим важным элементом цифровой­ трансформации стала система Smart Data Finance. Она пришла на смену двум прежним платформам и стала основой новой модели налогового администрирования. За счет аккумулирования данных из 74 государственных источников в системе формируется цифровое досье на каждого налогоплательщика.

– Мы собираем всю необходимую информацию в единое «озеро данных». Те сведения, которые раньше граждане и бизнес должны были самостоятельно вносить при заполнении налоговой отчетности, теперь автоматически подтягиваются из государственных баз. Это позволяет нам перейти к проактивному декларированию и выстраивать сервисное сопровождение на протяжении всего жизненного цикла предпринимателя или физического лица, – подчеркнул вице-министр.

Он также рассказал, что Минфин развивает цифровую карту государственных финансов, которая станет не только инструментом контроля, но и платформой для торговой аналитики. В основе проекта лежит, в том числе, визуализация данных о кассовых операциях, финансовой дисциплине.

– Мы видим, насколько добросовестно бизнес использует контрольно-­кассовые машины и соответствуют ли процессы заявленным показателям. Помимо администрирования, это помогает формировать торговую аналитику с помощью искусственного интеллекта. Анализируя данные чеков и электронных счетов-фактур, система сможет подсказывать, какие виды бизнеса востребованы в том или ином районе. Например, где есть смысл открыть аптеку, пекарню или другой объект малого бизнеса. Это поможет предпринимателям находить свободные ниши и снижать риски при запуске новых проектов, – пояснил спикер.

Кроме того, Министерство финансов внедряет Базу данных цен – государственную систему мониторинга и анализа стоимости товаров, которая формируется на основе информации из различных источников, включая маркетплейсы и другие торговые площадки. Она призвана повысить прозрачность государственных закупок и эффективность расходования бюджетных средств.

По оценке Министерства финансов, потенциальный экономический эффект от внедрения системы может достигать 200 млрд тенге ежегодно за счет более точного планирования расходов и предотвращения завышения стоимости закупаемых товаров.

Возможности платформы будут расширяться по мере развития Национального каталога товаров и внедрения технологий искусственного интеллекта.