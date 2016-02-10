После проведенных бизнес-консультаций заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Анвар Ниеткалиев отметил, что бизнес-сообществу в нашей стране оказывается беспрецедент­ная поддержка. Но этот процесс должен быть обоюдным. Настало время проявить гражданскую ответственность. Предпринимательство всегда заинтересовано в том, чтобы работать в обстановке стабильности и спокойствия. На преодоление кризисных тенденций нацелены модернизация и преобразования, предложенные Главой государства. Для достижения намеченных масштабных целей нужна обновленная представительная власть. Именно предприниматели должны стать примером выполнения конституционного долга, мобилизовать свои коллективы на активное участие в выборах.

По словам директора областного центра малого бизнеса Шолпан Махмудовой, реализованное право на выбор делает человека причастным к судьбе своей страны. Разработана целостная стратегия антикризисных действий в новой глобальной реальности и непрос­той экономической ситуации. Внеочередные выборы – адекватный ответ на вызовы времени. Слаженные действия представительной, исполнительной власти и гражданского общества позволят быстрее преодолеть экономическую нестабильность, а значит, обеспечат условия более эффективной и прибыльной работы предпринимательского сектора. Одновременно сегодня, как призывает Глава государства, следует сохранять рабочие места, учиться работать в условиях реальных, рыночных цен, открытой экономики и жесткой конкуренции.

Руководитель ассоциации предпринимателей ЗКО Анис Истелюев подчеркнул, что выборы являются значимым событием, которое определит будущее государства. Реализовать право на выбор реалий завтрашнего дня – долг каждого, кто душой болеет за свою страну. Обновление представительной ветви власти – в интересах всех социальных слоев общества. И конечно же, деловых людей.

На совещании прозвучало предложение о создании постоянно действующей диалоговой площадки на специальном веб-сайте, где будут обсуждаться не только вопросы, касающиеся предпринимательской деятельности, но и общественно значимых процессов и событий. В том числе предстоящих выборов органов представительной власти.