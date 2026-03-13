Аэропорт Астаны объяснил необходимость ремонта

Гражданская авиация
2

Там отметили, что эти работы не дублируются и не повторяются из года в год

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Международный аэропорт Астаны напомнил, что с 15 апреля по 31 мая пройдет плановый ремонт на взлётно-посадочной полосе, сообщает Kazpravda.kz 

"Работы выполняются в рамках поэтапной программы поддержания аэродромной инфраструктуры и направлены прежде всего на обеспечение безопасности полётов. Аэродром — это сложный инженерный объект, который ежедневно испытывает высокие нагрузки: взлёты и посадки воздушных судов, воздействие тяжёлой техники, а также резкие перепады температур и климатические условия. Важно отметить, что ремонтные работы не дублируют друг друга из года в год. В 2025 году обновление проводилось на перроне и рулёжных дорожках — зонах, где осуществляется стоянка и маневрирование воздушных судов. В текущем году работы затрагивают другие элементы аэродрома, включая отдельные участки взлётно-посадочной полосы и искусственных покрытий", - говорится в сообщении аэропорта.

Такой подход позволяет поэтапно поддерживать весь аэродромный комплекс в нормативном и безопасном состоянии. В соответствии с утверждённой документацией и требованиями НОТАМ, в период проведения работ взлётно-посадочная полоса будет временно закрыта ежедневно с 10:00 до 18:00 часов местного времени.

Все регулярные международные и внутренние рейсы, выполняемые в этот временной интервал, заблаговременно перенесены на более раннее или более позднее время суток. Корректировки согласованы с авиакомпаниями и уполномоченными государственными органами.

"Работы организованы таким образом, чтобы минимизировать влияние на пассажиров и расписание полётов. Вне периода временных ограничений аэропорт продолжает работу в штатном режиме. Международный аэропорт Астаны понимает, что временные ограничения могут вызывать вопросы у пассажиров, однако подчёркивает: плановый ремонт — это необходимая мера, которая напрямую связана с надёжностью полётов и безопасностью каждого пассажира. Аэропорт рекомендует пассажирам уточнять актуальное расписание рейсов у авиакомпаний и благодарит за понимание", - добавили в пресс-службе.

#Астана #ремонт #аэропорт

Популярное

Все
ИИ без барьеров: государство открывает доступ к вычислительным мощностям
Под крышей дома своего
Реформы во имя будущего
Основной закон должен отвечать современным реалиям
Встречи с наблюдателями ШОС и ОТГ
Муралы помогли второкласснику стать лучшим
Круто можно отдыхать и дома
Как наука обгоняет время
Сапиенс: право на лидерство
Семь вкусов благополучия. Что готовят на Наурыз?
Народная Конституция – основа долгосрочного развития страны
«Хорошая» девочка
От автошколы до спецЦОНа, или Как я получил водительские права
Наследие Букеевской Орды
Детерминированный хаос разума
Неподвластные моде
В условиях трансформации мировой геополитики
Незыблемая платформа светлого будущего
В приоритете – образование и инновации
Права, свободы, ценности
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Реконструкция трассы Караганда – Жезказган начнётся в этом году
Bailamos! Официально объявлены даты концертов Энрике Иглесиаса в Казахстане
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
В СКО готовятся к паводку
Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта
«Как много девушек хороших...»
Климат и углеродные рынки
Ближе к зрителю
Благодаря глубокой переработке
Граждане Казахстана могут принять участие в референдуме за рубежом
Токаев: Принятие новой Конституции – это требование времени, важнейшая и неотложная задача
Цифровое пространство станет безопаснее
«Мама, я тебя люблю!»
На страже неба: женское лицо авиации
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Конаеве начали строить КОС
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение

Читайте также

Air Astana вывезла из стран Ближнего Востока 3,5 тыс. казах…
В аэропорту Астаны задерживаются 20 рейсов
Air Astana сделала сообщение по рейсам в арабские страны
Более 23 тысяч рейсов отменили из-за эскалации на Ближнем В…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]