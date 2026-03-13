Там отметили, что эти работы не дублируются и не повторяются из года в год

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Международный аэропорт Астаны напомнил, что с 15 апреля по 31 мая пройдет плановый ремонт на взлётно-посадочной полосе, сообщает Kazpravda.kz

"Работы выполняются в рамках поэтапной программы поддержания аэродромной инфраструктуры и направлены прежде всего на обеспечение безопасности полётов. Аэродром — это сложный инженерный объект, который ежедневно испытывает высокие нагрузки: взлёты и посадки воздушных судов, воздействие тяжёлой техники, а также резкие перепады температур и климатические условия. Важно отметить, что ремонтные работы не дублируют друг друга из года в год. В 2025 году обновление проводилось на перроне и рулёжных дорожках — зонах, где осуществляется стоянка и маневрирование воздушных судов. В текущем году работы затрагивают другие элементы аэродрома, включая отдельные участки взлётно-посадочной полосы и искусственных покрытий", - говорится в сообщении аэропорта.

Такой подход позволяет поэтапно поддерживать весь аэродромный комплекс в нормативном и безопасном состоянии. В соответствии с утверждённой документацией и требованиями НОТАМ, в период проведения работ взлётно-посадочная полоса будет временно закрыта ежедневно с 10:00 до 18:00 часов местного времени.

Все регулярные международные и внутренние рейсы, выполняемые в этот временной интервал, заблаговременно перенесены на более раннее или более позднее время суток. Корректировки согласованы с авиакомпаниями и уполномоченными государственными органами.